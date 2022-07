Ya lo habían advertido los promotores y ahora lo certifica el Colegio de Aparejadores: la subida de costes de los materiales y el aumento de la incertidumbre sobre la situación económica ha llevado a muchos empresarios a retrasar la puesta en marcha de nuevos proyectos, lo que ha provocado que se estanque la actividad en el sector constructor.

De acuerdo con los datos facilitados por el organismo que presidido por Carlos Casas, durante el segundo semestre del año se emitieron 1.508 visados para el inicio de nuevas viviendas, lo que supone apenas un 0,3% más que en el mismo periodo de 2021 y contrasta con el incremento de más del 12% con que cerró el pasado ejercicio. Un ritmo que se mantuvo durante el primer trimestre de 2022, aunque ya entonces empezó a notarse cierta desaceleración.

Pero, además, las estadísticas de los aparejadores muestran que la situación podría haber sido peor, de no ser por el buen comportamiento de la Vega Baja, que logró contrarrestar las caídas de la actividad que se registraron en el resto de comarcas alicantinas. De esta forma, en la comarca más meridional de la provincia se empezaron a construir 573 viviendas, el doble que en el mismo periodo de 2021. Por el contrario, en el área metropolitana de Alicante el número de nuevos visados se redujo un 26,5%, hasta los 225; en la zona de Elche la caída fue del 19,4%, hasta los 287 visados; mientras que en las dos Marinas el descenso fue del 28,5%, con 339 viviendas iniciadas; las zonas de interior se contabilizaron 84 proyectos, un 1,2% menos.

El presidente de COAATIEA, Carlos Casas, ha explicado que "nuestra sensación es que no podemos hablar de recuperación de la actividad como veníamos diciendo desde 2021, si no de un estancamiento que, de momento, no llega a ser descenso de la actividad. De hecho, lo reseñable es que de momento no hay caída a nivel provincial". Desde su punto de vista, entre las principales causas por las que muchos empresarios están retrasando la puesta en marcha de nuevas promociones destacan la incertidumbre sobre la evolución económica y el aumento de costes de producción.

Sobre esta cuestión, hace unos meses la Asociación Provincial de Promotores (Provia) ya advertía de que los incrementos constantes en el precio de los materiales estaba llevando a muchos empresarios postergaran el inicio de la comercialización de sus nuevos proyectos, ya que era prácticamente imposible determinar los precios. Un problema que, de hecho, también está afectando a las promociones en marcha, donde los promotores se están viendo obligados a renegociar los precios con los compradores para no incurrir en pérdidas.

Por términos municipales, Orihuela desbancó en este trimestre a Alicante como la ciudad con más actividad, con 206 y 188 nuevas viviendas iniciadas respectivamente. En tercer lugar, se sitúa Santa Pola (183 viviendas) y en cuarto, Elche (103)