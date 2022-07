El exconsejero delegado de Banc Sabadell y presidente del patronato de Esade, Jaume Guardiola, ha ganado finalmente las elecciones en el Cercle d'Economia, las primeras en 64 años en las que han concurrido dos candidatos ante las urnas. El resultado ha sido de 634 votos frente a 243 de su oponente, la presidenta de Trea Capital Partners y de la Fundación Tanja, Rosa Cañadas. En total se han validado 877 votos. Ha participado el 76,1% del censo.

En sus primeras palabras como presidente electo, Guardiola ha destacado la participación y el 'fair play' entre candidaturas. A su juicio, la manera que se ha desarrollado el proceso de demuestra "lo viva que está la institución". Tanto él como el presidente saliente, Javier Faus, han agradecido el trabajo de los juristas Jaume Marfà y Eudald Vendrell y al equipo del Cercle. También se ha comprometido a reunirse con Cañadas y su candidatura.

Una de las cuestiones que ha ralentizado el recuento son los votos delegados, ya que hay que comprobar si el socio finalmente ha optado por el voto presencial. La mesa electoral ha estado presidida por el expresidente del Cercle, Salvador Alemany, que ha alabado la forma en la que se ha desarrollado el proceso, e integrada por Jordi Hereu y Mònica Ribé, ambos miembros de la junta directiva saliente, y Esther Seuma y Joan Torras, socios del Cercle elegidos por sorteo ante notario.

Los dos candidatos celebraron un único debate, que se llevó a cabo la semana pasada y en el que discutieron cuestiones que les diferencian, que van desde la capacidad de influencia del Cercle a la necesidad de tener mayor proyección exterior. Javier Faus, el presidente saliente, tuvo unos inicios tormentosos al llevar a cabo cambios sin consultar con los presidentes anteriores, como era tradición. Uno de sus cambios fue trasladar la Reunión anual, la cita en la que el Cercle congrega a políticos y, economistas y empresarios de Sitges, donde se celebraba desde 1997, a Barcelona. Faus también se ha felicitado por el desarrollo de los comicios y ha recordado que los estatutos que han permitido estas elecciones se elaboraron durante la presidencia de José Manuel Lara.

Tras el paréntesis pandémico las dos ediciones en la capital catalana contaron con el primer ministro italiano Mario Draghi y el presidente de Corea, Moon Jae In, además del Rey Felipe en la edición de 2021 y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la de este año. También renovó el 70% de la junta y la hizo paritaria.

Guardiola presenta propone una junta de 21 miembros con la economista y directora de la Barcelona Graduate School of Economics, Teresa Garcia-Milà y la editora de Random House, Núria Cabutí como vicepresidentas. Los otros miembros son Camino Quiroga (notario); Carmina Ganyet (Colonial); Oriol Aspachs (CaixaBank); Marc Puig (presidente del Grupo Puig); Miguel Trias Sagnier (Cuatrecasas); Jordi Amat (escritor y filólogo); Maite Barrera (presidenta de Barcelona Global); Mercè Conesa (Incasòl); José María Lassalle (consultor estratégico, escritor y analista politico); Núria Mas (IESE y consejera del Banco de España); Alfonso Rodés (presidente de Havas Media Group); Francesc Rubiralta (Celsa Group); Laura Urquizu (consejera delegada y presidenta de Red Points) y Xavier Vives (IESE). Todos ellos, incluido Guardiola, ya forman parte de la junta actual. Además incorpora a Clara Campàs (Asabys Partners), Pol Morillas (director del Cidob), Dani Aicart (Barcelona de Serveis Municipals) y Rita Almela (emprendedora, inversora y experta en transformación digital, innovación y tecnología y socia fundadora de 101 Ventures).

Cañadas, por su parte, proponía una junta de 16 miembros con Sacha Michaud (Glovo); Gerard Garcia (fundador y consejero delegado de Deale); Joan Francesc Bañó (socio fundador de Open House Games y mentor de 'start-ups a través de Aticco Lab); Josep Gómez Torres (fundador y consejero delegado de Reby), Ramon Palou (fundador de Onsecur); así como Maria Rosa Fiol (Unió Patronal Metal.lúrgica); Jorge Lasheras (expresidente de Yamaha en España y actualmente presidente del Círculo Empresarial de Japón; Marina López Sanjurjo (consejera y directora corporativa del grupo Hotusa); Rosa Nonell (doctora en Economía por la Universitat de Barcleona (UB); Marta Plana (cofundadora de Digital Origin); Xavier Prats (asesor especial de Teach for All); Stella Raventós-Calvo (presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales); Josep Soler ( director general del Institut d'Estudis Financers), Silvia Sorribas (Telam) y Rafael Vilasanjuan (IS Global y columnista de EL PERIÓDICO). Solo la propia Cañadas, Marta Plana y Rosa Nonell han formado parte de juntas anteriores del Cercle.