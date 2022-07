Un 42,57% de los terrenos de la Comunidad Valenciana presentan una «sensibilidad ambiental máxima» para el despliegue de plantas fotovoltaicas, porcentaje que se dispara hasta el 61,02% en el caso del sector eólico. Así lo recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el conjunto de España son el 33 % para la solar y el 51 % en la generada por el aire. Datos que certifican la especial singularidad del territorio valenciano, muy vertebrado y con muchas figuras de protección por el alto valor de su medio natural. «Para salvar complicaciones ya mapeamos en 2019 hasta el último rincón para poder ubicar corectamente instalaciones de renovables», señalaba la consellera Mireia Mollà en la clausura del encuentro «El desafío renovable» en el Muvim.

«Aviso para navegantes»

La titular de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, aunque apelaba al rigor de los promotores para no alargar los plazos con reiteradas subsanaciones, también pedía colaboración a los responsables municipales. «Es un aviso para navegantes, no es una opción bloquear sus municipios», señalaba con energía Mollà. Además de insistir en que la producción fotovoltaica supone una «democratización» que convierte al ciudadano en protagonista y beneficiario del nuevo modelo, apremiaba a pisar el acelerador.

La fórmula para alcanzar los objetivos marcados por la Agenda 2030 pasa por integrar las plantas solares en el paisaje, minimizando el impacto. Como ejemplo de integración previamente se había destacado una planta de 4 MW en San Antonio de Requena. «Hasta que no estuvimos encima no la vimos, porque está entre los viñedos», señalaba Silvia Cerdà.

Aunque en los últimos meses el Consell ha resuelto la autorización para 19 nuevas instalaciones y en las próximas semanas dará salida a otras 19, como señalaba en la apertura de la jornada Ximo Puig, el retraso respecto a Galicia o Castilla-La Mancha era una queja compartida.

En la segunda mesa de debate, moderada por el director de Levante-EMV José Luis Valencia, Abelardo Salvo, propietario de Power Electronics, iba un poco más lejos al señalar que en Estados Unidos «van dos o tres años por delante de Europa». «Son más rápidos y eficientes que nosotros. Hay que hacer algo para cambiar el tema porque el mundo estaba equilibrado y ahora se ha desequilibrado», comentaba, refiriéndose a la invasión de Ucrania. «Los costes se han disparado pero los cambios se han de hacer bien», comentaba para apuntar: «Hay que pedir a la Administración que sea más eficiente, que ponga medios y personal». «Si hay cuellos de botella, hay que evitarlos para que los proyectos salgan adelante», reclamaba.

Marcos Lacruz, presidente de Avaesen, valoraba la «buena voluntad de la Administración, pero el problema es fundamentalmente administrativo y hay que convencer a los ayuntamientos con la idea de que tenemos la vacuna para todo aquello que amenaza nuestro modo de vida». «El petróleo lo tenemos arriba, en la energía solar, pero vamos francamente retrasados aunque tenemos la oportunidad para revertir esta situación. Y ponía cifras al asunto al señalar que en la C. Valenciana se han producido 60 megavatios en 4 años frente a los 1.300 megavatios de Castilla-La Mancha.

Samuel Falomir, alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV en la provincia de Castelló, apuntaba a que no hace tanto la energía limpias eran vistas como «un bicho raro, pero ahora todas las semanas nos entran proyectos». Eso sí, su receta es simple: «las empresas han de ir de la mano de los ayuntamientos». César Moreyra, director general de Grupotec, era claro al señalar: «Hay que ir a los hechos, ya no podemos perder más tiempo. Hay promotores que han planteado proyectos que no pueden ser, pero no es verdad que no hayamos ido de la mano de los ayuntamientos. La realidad es que la iniciativa privada va más rápida que la pública», incidía. En ese punto reclamaba «un pequeño alineamiento de las distintas administraciones porque la velocidad a la que vamos no llegamos».

Amplio respaldo al acto

Al acto en el Muvim acudióuna buena representación política, como el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, el secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Enric Nomdedéu, o las secretarias autonómicas de Transición Ecológica, Paula Tuzón, la de Economía Sostenible Empar Martínez Bonafé, y la de Arquitectura Bioclimática Laura Soto, o la concejala del Ciclo Integral del Agua de València, Elisa Valía. Tampoco faltaron representantes sindicales como Ismael Sáez (UGT), de los consumidores (Vicente Inglada) o de la sociedad civil.La presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, tampoco faltó a la cita.

«Incluir a las nucleares y el gas en las energías verdes es un error»

El reciente aval del Parlamento Europeo a que el gas y la nuclear sean consideradas energías verdes, cuestión controvertida tras los parámetros de sostenibilidad marcados hasta la fecha por Bruselas, suscitó abiertas críticas en la jornada «El desafío renovable en la Comunitat Valenciana». Especialmente por parte de Marcos J. Lacruz. «Incluir a las nucleares y el gas en las energías verdes es una falta de respeto como ha hecho la Unión Europea», espetaba.

«Me produce estupefacción y no tiene ningún sentido. Es un profundo error que me produce vergüenza», explicaba sin ambages. Una reflexión en la que coincidía Samuel Falomir, que calificaba también de «error» la decisión del europarlamento.

«Es un disparate de la Unión Europea. El de la cerámica es un buen sector para la implantación de las renovables, pero nuestros consumos son muy elevados», alertaba el alcalde de l’Alcora, buen conocedor de las necesidades de las azulejeras.

César Moreyra argumentaba que pese a la necesaria transición, «aún habrá que seguir contando con esas energías un tiempo para poco a poco ir llegando a los objetivos marcados hasta alcanzar la neutralidad climática. Ir a un mix para cumplir las metas, pero hay que dejar de hablar y actuar», decía.