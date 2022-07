Más de siete de cada diez autónomos alicantinos verán reducida su cuota a la Seguridad Social o, como mínimo, seguirán pagando lo mismo con el nuevo sistema de cotizaciones que el Gobierno ha pactado con las principales organizaciones del sector. Un sistema que establece hasta 15 tramos distintos con el objetivo de acercar las cotizaciones que abonan estos profesionales a sus ingresos reales y que tendrá un periodo de adaptación progresiva de tres años, hasta llegar a las cantidades finales acordadas por los agentes sociales.

De esta forma, según los cálculos facilitados por UPTA, el acuerdo supondrá una rebaja de cuotas para todos los que declares unos rendimientos netos de menos de 1.300 euros mensuales, que será especialmente significativa para los tramos más bajos. Así, frente al pago mínimo de 294 euros que existe en la actualidad, aquellos que ingresen menos de 670 euros mensuales pasarán a pagar 230 euros a partir de 2023, una cifra que se reducirá hasta 225 en 2024 y que quedará en 200 euros en 2024. En otras palabras, se ahorran 1.127 euros anuales.

Por su parte, los que ganen entre 1.300 y 1.700 euros mantendrán las cuotas actuales y sólo quienes superen esa cantidad deberán abonar más, hasta un máximo de 590 euros mensuales en el año 2025 para los afortunados que declares rendimientos superiores a los 6.000 euros al mes.

De esta forma, según datos de UPTA, hasta el 65,7% de los autónomos de la Comunidad verán bajar su cuota, al no llegar a 1.300 euros mensuales, mientras que otro 7% lo mantendrá. Así, hasta el 72,7% ahorrará o seguirá con el mismo pago, y solo un 27,3% tendrá que pagar más.

Trasladado a la provincia esto supone que verán caer las cotizaciones que abonan algo más de 91.000 autónomos alicantinos, alrededor de 10.000 seguirán con la misma cuota y otros 38.000 verán incrementado el pago.

Los cambios llegan cuando el número de autónomos se encuentra en su máximo histórico en la provincia, con un total de 139.151 inscritos en el régimen especial de la Seguridad Social el pasado mes de junio, casi 7.000 más que en el mismo mes de 2019, antes de la irrupción del covid.

Por sectores, el comercio es el que cuenta con más trabajadores por cuenta propia en Alicante, con un total de 35.197 cotizantes; seguido por la construcción –lo que incluye fontaneros, electricista, etc-, que suma 19.201; y la hostelería, con 16.352. También es significativo el número de autónomos de profesiones liberales o técnicas, con 11.457 inscritos, o el de la industria manufacturera, con 10.044.

De total de cotizantes en este régimen en la provincia, 81.745 son personas físicas, mientras que otros 57.406 son lo que se conoce como autónomos societarios o forman parte de cooperativas o comunidades de bienes.

Acuerdo histórico

Las tres organizaciones firmantes –ATA, UPTA y UATAE- han calificado este miércoles de histórico el acuerdo alcanzado, que permite aligerar la carga de los autónomos con menos ingresos, al tiempo que mejora su protección y favorece unas pensiones más elevadas se cara al futuro. En este sentido, cabe señalar que, por ejemplo, actualmente en la Comunidad Valenciana hasta el 87,6% de los autónomos personas físicas cotizan por la base mínima, lo que luego se traduce también en jubilaciones muy reducidas.

"Para aquellos que cuentan con ingresos más modestos va a suponer un ahorro de casi 100 euros mensuales, que en estos niveles supone una ayuda muy importante", asegura el secretario general de UPTA-PV, Javier Pastor, quien también destaca las facilidades que habrá para cambiar de base de cotización –se podrá hacer cada dos meses-, según evolucione el negocio. Además, también se incorporan bonificaciones para madres trabajadoras, por cuidado de hijos o por cuidar de familiares enfermos graves. También se permite deducirse hasta el 7% de los gastos difíciles de justificar para calcular los rendimientos netos, lo que era otra reivindicación del sector.

No obstante, otras organizaciones no ven tan positivo el acuerdo, como es el caso de FaesCV, cuyo presidente, Diego Menor, critica la intención "recaudatoria" del acuerdo y lamenta que no se haya suprimido la tarifa plana para los autónomos que inician su actividad, que, a su juicio, fomenta lo que se conoce como falsos autónomos.