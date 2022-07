Sigue la oleada de críticas de las instituciones empresariales alicantinas contra la implantación de la tasa turística en la Comunidad Valenciana. En esta ocasión ha sido el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) quien se ha vuelto a pronunciar contra el gravamen a las pernoctaciones que tramitan las Cortes valencianas al considerar que "no es el momento" para este debate, ante los incrementos de precios y la desaceleración que se intuye a la vuelta del verano.

Así, como ya hiciera el presidente de Ineca, Nacho Amirola, durante la asamblea general del instituto hace unas semanas, este jueves ha sido el coordinador del Comité de Estudios del 'think tank', Quino Palací, el que ha dejado clara la postura de la organización. "No entendemos que el debate de la tasa turística se ponga encima de la mesa. Creemos que no momento adecuado para plantearlo cuando los precios de los productos han crecido y esto va a suponer un retroceso en la demanda de los productos turísticos", ha señalado Palací, durante la presentación del Informe de Coyuntura que Ineca elabora con carácter trimestral.

"No estamos de acuerdo, no vemos la necesidad de introducir una tasa turística en este momento teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentran las familias y las empresas de la provincia de alicante", ha insistido el también consultor.

A este respecto, Palací ha recordado que el turismo es uno de los principales motores de la economía alicantina, a pesar de que "la pandemia lo ha situado en una posición de desgaste, lo que le ha obligado a tener una transformación vertiginosa". En la misma línea, ha recordado que se trata de una actividad que "está continuamente reinventándose, trabajando por mejorar su capacidad de atracción y de retención de clientes, y con un peso muy importante en la provincia".

Ineca se suma así a las organizaciones empresariales que en los últimos días se han posicionado de nuevo contra la implantación de la tasa turística en la Comunidad Valenciana, a raíz de que las Cortes iniciaran la tramitación de la proposición de ley con la que se regulará. De esta forma, además de la práctica totalidad de organizaciones del sector turístico –con las patronales hoteleras Hosbec y Apha a la cabeza- también el pleno de la Cámara de Comercio aprobaba este lunes una declaración institucional para mostrar su rechazo al nuevo gravamen, que será de carácter municipal. Es decir, cada ayuntamiento deberá decidir si lo aplica en su término municipal o no. En este sentido, este miércoles también se presentaba el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Alicante que recuerda que la actividad turística ya genera el pago de 3.800 millones en tributos en la Comunidad Valenciana.