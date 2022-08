Baleària y OK Mobility han alcanzado un acuerdo de colaboración para facilitar la movilidad de sus clientes este verano. De esta manera, la naviera ofrecerá el embarque gratuito de vehículos de alquiler de la compañía de movilidad global en sus rutas a Baleares, tanto desde la Península, como en las conexiones interinsulares.

Adolfo Utor, presidente de Baleària, ha señalado que la alianza entre ambas empresas les permite adaptarse a las necesidades del mercado. “Este acuerdo nos permite reforzar la comodidad que supone viajar con el vehículo a bordo, una de las ventajas que ofrece el transporte marítimo y que desde Baleària complementamos con los servicios digitales, gastronómicos o de ocio con los que cuentan nuestros barcos”.

Por su parte, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha destacado “el gran valor añadido que este acuerdo con Baleària supone para nuestros clientes. Ahora más que nunca, se evidencia la importancia de la movilidad; una movilidad que no entiende de fronteras ni de barreras naturales, como es el mar. En OK Mobility seguimos trabajando para que nuestros clientes solo piensen en disfrutar de las mejores experiencias. En este sentido, esta unión entre ambas compañías nos permite seguir poniendo a su disposición más facilidades para que así sea”.

Ambos directivos han coincidido, además, en la necesidad de poner en valor el objetivo compartido por las dos compañías de seguir promoviendo una movilidad cada vez más eficiente y sostenible, aprovechando los recursos y la infraestructura de ambas empresas.

La oferta, que ya está disponible en los canales oficiales de ambas compañías, es aplicable a cualquier categoría de vehículo alquilado.

Gas

Baleària, por otro lado, considera la tecnología del gas como una apuesta viable y la más limpia que existe actualmente, en un contexto donde el debate sobre la dependencia energética y los modelos de consumo, con el horizonte de la descarbonización 2050, ha pasado a encabezar la lista de urgencias de los países.

Javier Cervera, responsable de Transición Energética de Baleària, recuerda que el consumo energético tiene un sobrepeso en las empresas navieras y que este sector no es fácilmente descarbonizable porque no existe una tecnología con el suficiente grado de madurez. Por ello explica el camino que ha escogido Baleària, con proyectos vinculados al gas desde 2013: “Comprometernos, más allá de las exigencias de directivas comunitarias, en intentar aplicar la tecnología más limpia posible en cada momento”. Así, señala que, aunque el gas natural no es la solución definitiva, “se trata de un combustible de transición acorde con el objetivo de la descarbonización y una mejor opción que utilizar los clásicos derivados del petróleo”. Baleària defiende la tecnología del gas natural “porque es la única vía posible de ser hoy climáticamente más exigente incluso de lo que pide la UE”.

Desde octubre del año pasado, la naviera ha reducido su consumo ante la escalada de precios que amenazaba la viabilidad de la compañía. “La decisión se adoptó por responsabilidad; si no somos viables, en ningún caso podremos ser sostenibles”, resalta Cervera. Como apuesta de futuro, la naviera dispone de nueve buques con motores duales preparados para consumir un 100% de biometano y mezclas de hidrógeno verde de hasta un 25%, unos gases renovables neutros en emisiones de CO2, en los que Baleària está involucrada en varios proyectos.

Respecto a los biocombustibles, el responsable de Transición Energética de la naviera señala que muchos de ellos triplican las emisiones del propio petróleo “si se considera que los aceites que usan para su fabricación se obtienen a partir de deforestaciones de millones de hectáreas en continentes más pobres”.