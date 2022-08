El Gobierno aprobó a principios de julio una ayuda de 200 euros destinada a personas con pocos recursos económicos. Se trata de un cheque con el que se pretende ayudar a las familias con ingresos reducidos. El objetivo es mitigar el efecto de la inflación. Los primeros pagos ya se han realzado. Si tu has pedido la ayuda y aún no has recibido el cheque en tu cuenta ni sabes si te lo han concedido te contamos cómo averiguarlo.