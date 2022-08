La competencia de la costa y la falta de personal pasan factura al turismo rural de la provincia

Se las prometían felices los alojamientos rurales de la provincia de Alicante cuando los dos veranos anteriores, todavía con la pandemia bien presente, rozaron el lleno gracias a una clientela que huía de las aglomeraciones y buscaba la tranquilidad de los parajes de interior. El fin de las restricciones, sin embargo, ha devuelto al sector a la dura realidad, puesto que los turistas han preferido de forma masiva la costa y han dejado la ocupación este mes de agosto en el 60%. También la falta de personal ha contribuido al bajón en la actividad, toda vez que algunos establecimientos están renunciando a llenar más habitaciones por las complicaciones que están encontrando a la hora de conseguir mano de obra. La facturación, con todo ello, se reducirá en cerca de 3 millones de euros.

El sector del turismo rural en la provincia de Alicante siempre había tenido sus temporadas de mayor ocupación en Navidad, Semana Santa y los puentes festivos, mientras que en verano los establecimientos se quedaban a medio gas. La situación, sin embargo, cambió de manera radical con la llegada de la pandemia de coronavirus, momento en el que los clientes optaron por buscar zonas tranquilas en las que pasar sus vacaciones, lejos de las aglomeraciones y en espacios seguros. Eso propició que la actividad de los establecimientos situados en las comarcas del interior se incrementara de manera exponencial, hasta el punto de rozar el lleno los dos últimos veranos.

Pero el fin de las restricciones también ha servido para que el sector se dé de bruces con la dura realidad, toda vez que los turistas han decidido apostar este verano de forma masiva por la costa, lo que se ha traducido en un retroceso de la ocupación a niveles parecidos a los de antes de la crisis sanitaria. Así lo señala la presidenta de la asociación Alicante Turismo Interior, Indira Amaya, gerente además del Hotel Masía la Mota, en la Font Roja, quien destaca que la ocupación entre semana está resultando muy discreta y que solo se anima los fines de semana. «Le gente -indica- ha decidido volver este año a las playas y se ha olvidado de nosotros, pese a que la oferta que brindamos es muy atractiva, tanto en instalaciones y entornos naturales como en actividades y gastronomía».

El otro factor que está influyendo es la falta de personal. Según sus palabras, «estamos teniendo serias dificultades para encontrar mano de obra. Hubo mucha gente que optó por ponerse a trabajar en otros sectores cuando llegaron los confinamientos y ya no ha vuelto, así que nos encontramos con que no podemos llenar más habitaciones porque no tenemos gente suficiente».

También reconocen dificultades en esta materia en el Hotel La Escondida, de Penàguila, si bien, en su caso, sí que pueden atender toda la demanda que reciben al tratarse de un hotel pequeño de solo 13 habitaciones.

En el Hotel Cases Noves, deCastell de Guadalest, destacan por su parte que las reservas están llegando a última hora, aunque, también gracias a ello, están pudiendo mantener una buena ocupación, a lo que contribuyen los atractivos tanto del pueblo como del entorno.

Mientras tanto, el Hotel Bons Aires, también en el parque natural de la Font Roja, reconoce un descenso notable de la actividad esta campaña. Una de sus propietarias, Nely Demeersman, indica que «en julio nos quedamos en una ocupación del 40% y en agosto nos movemos en torno al 65%, lo cual son porcentajes bajos si tenemos en cuenta que en los últimos veranos estuvimos al 70% y al 80% respectivamente».