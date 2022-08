El consumo eléctrico en España cayó un 9,5% la pasada semana, la segunda desde que entraron en vigor las medidas del plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno a principios de agosto, según indicó el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard.

"Ha bajado el consumo eléctrico un 9,5% en una semana y, comparado con el 2021, algo más de un 8,5%, es decir, estamos hablando de un ahorro superior al 4% que veíamos en la primera semana", señaló Groizard en declaraciones a la Cadena Ser.

La pasada fue la segunda semana en vigor del primer paquete de medidas del plan de ahorro energético que ha puesto en marcha el Gobierno, y que se ampliarán en septiembre, para alcanzar el compromiso de reducir el consumo de gas un 7% hasta el final del invierno ante la amenaza de un corte de suministro por Rusia. Entre estas medidas para reducir el consumo energético figuran, principalmente, el limitar a un mínimo de 27 grados la temperatura en verano y a un máximo de 19 grados en invierno en los edificios públicos y grandes superficies, así como el apagado obligatorio de los escaparates y el alumbrado de los edificios públicos no ocupados a partir de las 22.00 horas.

Según datos de Red Eléctrica, el operador del sistema, la demanda peninsular del 15 al 21 de agosto fue de 4.232 gigavatios hora (GWh), un 10% inferior a la de la semana anterior y un 8,8% por debajo de la de la misma semana del 2021. No obstante, la pasada semana contó con un día más de festivo, el día 15 de agosto, que fue festividad en todo el país, en los que la demanda eléctrica suele ser menor a los días laborables.

La pasada semana, en rueda de prensa para hacer balance de la primera semana de aplicación de las medidas, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ya estimó una caída del 3,7% de la demanda eléctrica en la primera semana con respecto a la anterior.

Groizard indicó que este incremento notable en la caída de la demanda eléctrica entre una semana y otra puede deberse a la "toma de conciencia, empresas que han tardado un poco más en poner en marcha las medidas".

"Más medidas"

Asimismo, a pesar de este descenso en el consumo eléctrico, advirtió de que serán "necesarias más medidas". "Hemos pedido a las comunidades autónomas que presenten más medidas para elaborar un plan de contingencia más amplio poder presentarlas en septiembre", recordó. En este sentido, apuntó que este nuevo paquete de medidas contemplará "obligaciones y recomendaciones", ya que "cuanto más ahorremos ahora con medidas asumibles, mejor nos estaremos preparando a que Putin pueda cerrar el grifo del gas".

Lo que sí que subrayó el director general del IDAE es que el suministro de gas natural en España "está garantizado para todo el invierno", aunque reconoció que la capacidad exportadora es limitada.

A este respecto, se refirió a la posibilidad de una nueva interconexión gasista por los Pirineos con Francia, el denominado MidCat: "Llevamos unos años de retraso de interconexión eléctrica. Si hablamos de un proyecto europeo tiene que haber implicación de todos, para llegar hasta el Pirineo podríamos tardar 8-9 meses, pero si no hay nadie allí para recoger ese gas no tendría sentido". A pesar de la oposición mostrada por Francia a un proyecto que ha sido respaldado ya hasta por Alemania, Groizard destacó que, en el caso de llevarse a cabo, "tiene que estar listo para transportar hidrógeno en el futuro" y que "al ser un proyecto de interés europeo, la financiación tiene que ser europea, no lo pagarían solo los españoles".