Más de 8.700 empleadas de hogar alicantinas podrán cobrar el paro

Tras años de reivindicaciones y varios tirones de orejas por parte de los tribunales, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley que permitirá a las empleadas del hogar acceder a la prestación por desempleo y poner fin, de esta forma, a la discriminación que sufría este colectivo con respecto al resto de trabajadores por cuenta ajena. Una decisión que sólo en la provincia de Alicante beneficiará a más de 8.700 personas que cotizan en el régimen especial de la Seguridad Social para esta actividad, una cifra que en el conjunto del país supera las 370.000 personas.

El decreto también incluye otras importantes mejoras, como la eliminación de la figura del desistimiento, que permitía a los empleadores despedir sin causa alguna al personal doméstico, con una indemnización mínima. A partir de ahora se deberán acreditar los motivos, lo que refuerza la protección de estas trabajadoras. Además se crea una comisión de estudio para analizar las enfermedades profesionales que afectan a este colectivo.

El cambio normativo se produce, además, después de que el Congreso hubiera ratificado en junio la adhesión de España al convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya recogía la obligación de regular el derecho al desempleo de las trabajadores del hogar.

Para los sindicatos, el decreto supone un paso de gigante en la "dignificación del trabajo doméstico", una ocupación que realizan mayoritariamente mujeres, por lo que también lo consideran un avance en la lucha feminista, una apreciación que también ha destacado la propia ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la presentación del texto legislativo.

Así, en el caso de Alicante, de los 8.747 cotizantes que tuvo de media el régimen especial de la Seguridad Social durante el pasado mes de enero, hasta 8.222 eran mujeres, es decir, el 94% del total. "No se recogen todas las reivindicaciones, pero es un paso muy positivo, que va a dar seguridad a estas trabajadoras", apunta Yolanda Carrillo, de la federación de Construcción y Servicios de CC OO en l'Alacantí-les Marines. Además, la representante sindical confía en que la posibilidad de acceder a la prestación por paro también supondrá un acicate para aquellas mujeres que eran reticentes a darse de alta en la Seguridad Social para no tener que pagar la parte que les corresponde de las cotizaciones, por lo que muchas no insistían ante sus empleadores en la necesidad de regularizar su situación.

En este sentido, como recuerda la secretaria general de UGT en l'Alacantí y la Marina, Yaissel Sánchez, en este colectivo también hay muchas trabajadoras extranjeras, que necesitan cotizar para poder regularizar su situación.

"Este cambio pone en valor un trabajo que resulta esencial para la sociedad, hablamos de las personas que cuidan de nuestros hogares y, muchas veces, de nuestros seres queridos", insiste Sánchez, que también apunta en la necesidad de seguir avanzando en otras cuestiones, como la prevención de riesgos laborales en una profesión que suele implicar un importante desgaste físico y que incluye, por ejemplo, el manejo de productos químicos.

Tras la aprobación del decreto por parte del Gobierno este martes, será a partir del 1 de octubre cuando pase a ser obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial, lo que supondrá un aumento de los pagos que realizan en estos momentos, tanto las trabajadoras del hogar, como sus empleadores. Sin embargo, para evitar que supongan un sobresfuerzo, el Ejecutivo ha aprobado también una bonificación del 80% en estas nuevas cotizaciones.

Además, mantiene la reducción de un 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes –lo que da derecho a las bajas por enfermedad o accidente-, y se amplían además otras bonificaciones que existen en función de la composición del hogar, como la que tienen las familias numerosas, o en función del nivel de renta.

La discriminación de las trabajadores del hogar por no tener derecho al paro se hizo especialmente patente durante el confinamiento, cuando muchas profesionales se vieron en la tesitura de no poder realizar su trabajo sin disponer de ninguna prestación, mientras el resto de empleados por cuenta ajena se beneficiaban de los ERTE.