Está siendo uno de los peores años que se recuerdan para la agricultura alicantina, y la uva embolsada del Vinalopó no va a ser una excepción. El sector inicia la campaña asfixiado por los incrementos de costes y unos precios de mercado que no sirven para compensarlos, lo que ha traído como consecuencia una caída de la producción adscrita a la Denominación de Origen de casi seis millones de kilos, al pasar de los 41 del año pasado a los apenas 35,5 de la actual. Aparte de la energía y los fertilizantes, e incluso las propias bolsas de papel, los seguros agrarios son uno de los principales causantes de la escasa rentabilidad que maniata a los agricultores, de ahí que tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como el de la Diputación, Carlos Mazón, hayan anunciado ayudas en este sentido.

Novelda ha sido este martes el escenario elegido para el pistoletazo de salida de la campaña de la uva embolsada del Vinalopó que, como viene siendo habitual, ha consistido en el tradicional corte de racimos por parte de las autoridades. En esta ocasión han asistido al acto los presidentes del Consell y de la institución provincial, así como de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, el alcalde del municipio, Fran Martínez, y diferentes representantes institucionales.

La temporada arranca marcada por el considerable aumento de costes de producción que ya afectaron a este cultivo en el tramo final de la campaña anterior y por unos precios que no están compensando estos incrementos. Los mercados, asimismo, no están mostrando, al menos de momento, el tirón de ejercicios anteriores, con lo que la incertidumbre es máxima. Según el presidente del consejo regulador, Pepe Bernabeu, esta acumulación de factores es lo que ha provocado que la producción adscrita a la Denominación de Origen haya descendido en relación al año pasado. Según sus palabras, "la gente está asfixiada y ya no sabe de donde recortar, así que algunos han optado por dejar de pagar las tasas del consejo regulador, pese a que se trata de una herramienta competitiva muy eficaz que nos diferencia, entre otras cosas, a través de las campañas de promoción que llevamos a cabo".

Bernabeu, asimismo, hace referencia a la influencia que están teniendo los elevados costes de los seguros, sobre la base de que muchos agricultores siguen vinculando la inscripción de sus producciones en la Denominación de Origen a una contratación de las pólizas que cada vez va a menos. Además, destaca el presidente del consejo, una parte notable de productores "pueden haber reducido sus cultivos embolsados debido a la necesidad de ajustar los costes disminuyendo el uso de algunos insumos, como son las propias bolsas o los costes laborales asociados a esta tarea completamente manual".

Ante esta situación, tanto Ximo Puig como Carlos Mazón han mostrado su respaldo al sector. El jefe del Consell, en concreto, se ha referido al incremento en 10 millones de euros de las ayudas destinadas a la contratación de seguros agrarios, que este año contará con un presupuesto aproximado a los 40 millones, lo que sitúa a la valenciana como la autonomía que más recursos económicos destina a tal efecto. También ha subrayado la necesidad de que la ley de la cadena de valor se cumpla "hasta las últimas consecuencias", para que los productores reciban un precio justo por su trabajo.

El presidente de la Diputación, por su parte, también ha anunciado la inclusión del seguro agrario en las ayudas a autónomos y pymes que otorga la institución provincial, con el objetivo de abaratar los costes y apoyar a los agricultores.