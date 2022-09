No es la primera vez que te hablamos de productos que Mercadona retira de sus lineales. A través de la cuenta oficial de Twitter muchos usuarios, o “jefes”, como los denomina la cadena valenciana, preguntan por productos que ya no pueden comprar o que no encuentran.

De hecho es una práctica habitual en la cadena, estar en constante renovación de sus productos pero esto, lógicamente, no es aceptable para muchos usuarios. En las últimas semanas muchas de las preguntas que los clientes han realizado a Mercadona giran en torno a la “desaparición” de los difusores manuales de ambientador en sus recambios que podían adquirirse con diferentes nombres como “Ropa limpia”, “Pétalos de Rosa” o “Flores blancas”. Uno de los usuarios, Jesús Díaz, pregunta por este producto ideal para el aseo y Mercadona responde que ya no disponen de este producto pero que, a mediados de octubre, pondrán a la venta un difusor manual mini con el recambio “Ropa limpia”. Buenos días!!!

Habéis retirado definitivamente de vuestra línea de productos los difusores manuales de ambientador y sus recambios (ropa limpia, pétalos de rosa, flores blancas, etc.) Para los WC eran idóneos.

Muchas gracias. @Mercadona — Jesús Díaz Antón 🇺🇦 (@jesusdiazanton) 7 de septiembre de 2022 Otro producto que tampoco se podrá adquirir ya es el descalcificador de pequeños electrodomésticos, para lo que los supermercados de Juan Roig ofrecen como alternativa el vinagre de limpieza Bosque Verde. Precisamente en esta noticia te contamos cómo limpiar el lavavajillas con este vinagre y otros usos que puedes darle a este producto, que además es muy económico. Un drama para los más pequeños amantes de la pasta y los dinosaurios. Tampoco está ya a la venta la pasta infantil con forma de dinosaurio. @Nebot19 se lamenta profundamente ya que “era la pasta favorita de mi hijo”. Siguiendo con la pasta, los gnocci al pesto preparados tampoco están disponibles, una lástima como apunta @ MariaJos30, ya que era apta para celíacos. Tampoco podremos encontrar en los estantes de Mercadona las rebanadas de pan tostado para dipear y untar. @Mercadona habéis retirado los panes para dipear ??? pic.twitter.com/GhGRueRvcw — Debora (@jedebora83) 6 de septiembre de 2022 En el surtido de helados los usuarios también han echado en falta los mini blanco almendrados en su caja de 8 unidades. Tampoco estarán disponibles. Agotado el stock Lo que no está suprimido de los lineales pero se encuentra sin stock es la crema corporal esferas vita-e de ácido hialurónico. En esta ocasión Mercadona explica que la alta demanda ha hecho que se agoten pero que están trabajando para volver a tenerla disponible. Hola @Mercadona. Que ha pasado con la crema corporal esferas vita-e de ácido hialuronico q ya no se encuentra en ningún sitio ??? — zorayloshibernautas (@zorayloshiberna) 6 de septiembre de 2022 Lo mismo ha ocurrido con una consulta sobre los Pulpis Mix. @Samuel_MR17 considera una “tortura” que ya no estén a la venta, pero para su tranquilidad Mercadona está trabajando para restablecer el servicio.