Un centenar de empresas españolas, 46 de ellas pertenecientes a la provincia de Alicante, van a participar entre el 18 y el 20 de este mes de septiembre en la feria Micam de Milán, lo que supone un incremento del 45% en relación a la última edición. Las firmas acuden al certamen animadas, después de superar las cifras de exportación de antes de la pandemia. El evento, con todo, se presenta como un buen termómetro para medir la temperatura del sector, justo en un momento repleto de incertidumbre por la inflación y el complejo contexto económico a nivel internacional.

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) organiza la participación de empresas españolas de calzado en la edición número 94 de la feria Micam de Milán, que tendrá lugar a partir del domingo en el recinto ferial Milano-Rho. Esta actividad está incluida en el plan de promoción exterior 2022 y cuenta con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones. Algunas comunidades autónomas también apoyan a sus empresas con planes de promoción específicos.

Esta 94 edición de la feria de Milán cuenta con más de 800 expositores (54% firmas italianas y un 46% extranjeras) con un crecimiento del 23% respecto a marzo 2022. Más de 1.000 marcas expondrán sus nuevas colecciones del verano 23 en seis pabellones con cinco conceptos: Contemporary, Premium, Everyday, Emerging Designers y Accessories for shops. Micam se celebra juntamente con Mipel, feria de bolsos y accesorios en piel, y The One Milano, dedicada al sector de la confección. Asimismo, coinciden en fechas con Homi, feria de joyería y bisutería, que se celebra del 16 al 19 de septiembre. A su vez, Lineapelle y Simac comienzan el día 20.

"El crecimiento de la participación de empresas españolas refleja la apuesta clara del sector español del calzado por la internacionalización y pone en valor la importancia de Micam como evento de referencia en sus estrategias de expansión” explica Imanol Martínez, director general de FICE Servicios.

Cabe reseñar que, de los 46 expositores de la provincia de Alicante, 36 son empresas de Elche y cuatro de la zona de Elda y Petrer.

El evento se celebra en un momento en el que el sector ha logrado superar las cifras de exportación prepandemicas. Según los datos aportados desde FICE, las ventas al exterior del calzado español se situaron en el primer semestre en los 1.433 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% respecto al mismo periodo de 2021 y un 5% más que las registradas en 2019. Italia, además, es el segundo comprador de calzado español, y en estos primeros seis meses las ventas han alcanzado los 200 millones de euros, con un crecimiento del 13,4% y del 9,5% en relación a 2021 y 2019 respectivamente.

Acciones de publicidad y promoción

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) coordina la campaña de promoción y comunicación del calzado español en la feria MICAM. Bajo el claim Shoes from Spain se organizan varias acciones promocionales para aumentar la visibilidad de los expositores españoles en la feria, tanto en el canal online (web www.shoesfromspain, banners o newsletters a compradores) como en el recinto ferial durante la celebración del evento, a través de un stand informativo, folletos, anuncio en el catálogo de la feria o bolsas promocionales entre otros. Cada temporada FICE actualiza la imagen de la campaña Shoes from Spain para aportar dinamismo y coherencia con las tendencias en el sector de la moda. Todos los materiales gráficos de la campaña son diseñados por Daniel Nebot, diseñador galardonado con el Premio Nacional de Diseño.