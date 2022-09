Zaragoza será un banco de pruebas del 'tren bala' de Elon Musk en Europa

Zaragoza será el banco de pruebas de lo que pretende ser una revolución del transporte europeo. HyperLoop, el 'tren bala' soñado por el magnate tecnológico Elon Musk, dueño de Tesla y Space X, conectaría ciudades europeas como Roterdam, Berlín o Múnich con Aragón con un vehículo cuya velocidad media oscila entre los 700 y los 1.000 kilómetros por hora.

La capital aragonesa será uno de los nodos centrales de esta nueva red, pues desde la futura estación que Zaragoza quiere albergar saldrán líneas dirigidas a distintas urbes europeas. De momento tan solo hay diez ciudades implicadas en este proyecto, que no emitirá gases contaminantes a la atmósfera, será más seguro al circular por un circuito cerrado y conectará la ciudad del Ebro con un radio de 300 kilómetros en 30 minutos.

Sin embargo, el proyecto es de momento un trazo grueso, una idea flotante para lograr una transición ecológica en el mundo del transporte de la logística. Este lunes, Zaragoza ha acogido una jornada en el contexto de la Semana Europea de la Movilidad y el alcalde, Jorge Azcón, ha dicho que "este sueño europeo de transformar la movilidad" podría ser una realidad "en 10 o 15 años". No ha negado que puede sonar "a ciencia ficción", y de momento, no pasa de ser un banco de pruebas. Lo que ahora se tiene entre manos es un primer germen, y tampoco se atreven desde el consistorio a concretar dónde podría situarse la parada o dónde podrían realizarse esas pruebas. "Por espacio no será", ha comentado Azcón, aunque ha mencionado el aeropuerto de Zaragoza como ejemplo de las múltiples posibilidades.

El Hyperloop funciona a través de cápsulas que viajan por tubos subterráneos con una baja presión de aire. Así es como se consigue una menor fricción con la superficie y, por ende, una menor resistencia al viento. Y Zaragoza quiere aprovechar su potencial a este respecto para reforzarse como uno de los bastiones de la logística del sur de Europa.

El estudio del proyecto se lidera desde Holanda, donde se ubica el Centro Europeo Hyperloop. El líder de este centro de operaciones, Stan de Caluwe, ha visitado el Ayuntamiento de Zaragoza para presentar la idea a los medios de comunicación. “Están pasando muchas cosas en la ciudad de Zaragoza para hacer el transporte más sostenible, pero falta una pieza en el puzzle: llegar más lejos. Y con Hyperloop creemos haber encontrado esa pieza, porque podremos reemplazar una gran parte de tráfico aéreo continental, tanto de pasajeros como de mercancías, con otro modelo sostenible”, ha apuntado De Caluwe.

Según ha afirmado el líder del proyecto, este es un proyecto que basará su éxito en la colaboración público privada, con inversiones directas de la Comisión Europea, el Gobierno de Países Bajos y empresas como Hardt Hyperloop. De Caluwe ha confirmado que este es un proyecto europeo, pero que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el máximo responsable del país en el área que pretende actuar este 'tren bala', poco conoce del asunto.

En cualquier caso, suena a idilio este complejo sistema de transporte ultrarrápido. Hyperloop permitirá triplicar la velocidad de los actuales trenes de alta velocidad, con un consumo energético inferior (hasta 10 veces menos, ha dicho Azcón) y la eliminación de las emisiones a la atmósfera. Se incardina así en la estrategia de lucha contra el cambio climático con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2030 por mandato de la Comisión Europea, al haber sido Zaragoza elegida como una de las 100 ciudades climáticamente neutras que han de servir de ejemplo al resto de municipios para alcanzar con éxito ese reto.