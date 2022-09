La subida de la inflación se come la mejora de ventas del juguete

Una de cal y otra de arena para los fabricantes alicantinos de juguete, que están a punto de encarar la próxima campaña de Navidad con más dudas que nunca sobre la posible evolución del negocio. La buena noticia es que las ventas del sector en el mercado nacional han aumentado alrededor de un 7% en los ochos primeros meses del año, hasta alcanzar los 352 millones de euros, con lo que definitivamente habrían recuperado todo el volumen que se perdió con la pandemia.

Pero la mala noticia es que la mayor parte de esta mejora se debe exclusivamente al encarecimiento que han sufrido estos productos, ante la necesidad de los fabricantes de repercutir la subida de costes que han sufrido, mientras que el volumen de unidades comercializadas en realidad apenas ha variado y tan solo anota una subida del 0,4%. En otras palabras, que se vende el mismo número de juguetes, pero más caros.

Así lo reflejan los últimos datos facilitados por la consultora The NPD Group, que señalan que el precio medio de venta de los juguetes entre enero y agosto subió un 6,5%, frente al 1,6% del ejercicio anterior. "Aunque los problemas con el coste del transporte y la subida de las materias primas empezó el año pasado, la mayoría de fabricantes ya no pudo modificar sus tarifas, pero este año las han subido desde el principio", señala el director de NPD en España, Fernando Pérez, que confía en que este mayor rango de precios permita cerrar el ejercicio en positivo, a pesar de que el número de artículos se mantenga plano.

Un optimismo que no comparten todos en el sector, ya que los empresarios temen que la subida de precios frene a los compradores durante los próximos meses, sobre todo ante el deterioro de la situación económica que se avecina. "La gente tiene que pagar más por la luz, la gasolina o la alimentación y es lógico que los productos que no son de primera necesidad se resientan antes, y aún más si resulta que son más caros", se lamenta el gerente del fabricante de muñecas Berjuan, César Bernabéu, que, sin embargo, asegura que no tienen más remedio que subir los precios ya que sus costes se han incrementado al menos en un 30%.

"Desde el cartón al vinilo para hacer las muñecas o los tejidos para la ropa, todo se ha disparado", insiste el empresario, que también señala el retraso que se ha producido en el aprovisionamiento por parte de los comercios, ya que muchos aún tenían existencias del año pasado y han preferido esperar para ver cómo evolucionaba la situación.

Figuras de acción

A la espera de ver cómo se desarrolla la campaña de Navidad, en la que el sector se juega alrededor del 70% de sus ventas, de momento los datos hasta agosto se saldan con el citado incremento del 7% de la facturación en el mercado nacional, aunque con diferencias. De esta forma, son los denominados juguetes con licencia, es decir, los vinculados a determinadas películas de éxito, series o videojuegos los que más han tirado del mercado, con un incremento del 17% frente al 3% del resto de juguetes, según The NPD Group. Unos datos que coinciden con la presencia en las salas en los últimos meses de títulos como Jurassic World: Dominion, Lightyear o la nueva entrega de Los Minions, por citar algunos ejemplos. De esta forma, los productos licenciados ya copan casi un tercio del mercado.

Por categorías, lo que más crecen son las ventas de figuras de acción, con marcas como Pokémon, los populares Funko Pop o todas las relacionadas con el universo Marvel, que anotan un incremento del 8%. También mejora la comercialización de coleccionables (+17%), que se vieron muy afectados durante la pandemia por el cierre de los colegios y las restricciones a la vida social y que ahora han recuperado el tono.

Por el contrario, las ventas de muñecas son las que presentan la evolución menos favorable, al encadenar varios meses de caídas –en agosto el descenso fue del 8%-, aunque el acumulado del año aún se salva, con un ligero incremento del 2%.

Novedades

Por otro lado, desde la consultora destacan que las empresas siguen apostando por la innovación y por introducir novedades al mercado. Así, los nuevos lanzamientos suponen ya el 16,6% del mercado, tras mejorar sus ventas alrededor del 20% en los primeros meses del año.

Otra de las tendencias que se consolida es la del público 'kidult', como se denomina al segmento formado por jóvenes y adultos que compran juguetes para sí mismos –la mayoría, figuras de colección- y que ya suponen una cuarta parte del mercado.

The NPD Group es la consultora de referencia en el sector juguetero y obtiene sus datos de la lectura de códigos de barras en las cajas de las principales cadenas de distribución del mercado.