La actividad en la colmena de Mercadona en Alicante ya es frenética. Las instalaciones que la cadena de supermercados ha construido en el polígono del Llano del Espartal para concentrar el servicio de venta online en la zona ya atiende alrededor de un millar de pedidos diarios, una cifra que incluso se ha visto superada a lo largo de este verano con las comandas realizadas por los turistas que han acudido a sus segundas residencias de la costa. Todo un hito si se tiene en cuenta que apenas hace cuatro meses que se puso en marcha este centro, el cuarto de estas características de la compañía.

Así lo han señalado este lunes los responsables de las instalaciones –Ane Mendes, coordinadora de preparación, e Ismael Barea, coordinador de reparto- durante la visita institucional que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha realizado a la nave, acompañado de la concejal de empleo de la ciudad, Mari Carmen de España, y del director de provincial de Relaciones Externas de Mercadona, Luis Consuegra. Una visita que, posteriormente, ha continuado en la estación logística que la multinacional del comercio electrónico Amazon tiene justo al lado.

Los responsables de Mercadona han realizado un balance positivo de estos meses de funcionamiento, en el que han destacado especialmente la acogida por parte de los clientes de la ciudad de Alicante, aunque el radio de acción de la colmena ya abarca prácticamente toda la provincia y también la ciudad de Murcia y sus alrededores. En total, unos 170 códigos postales, según ha apuntado Barea.

Esto ha permitido que el volumen de pedidos alcance ya el millar diario, una cifra que ha sido incluso superior a lo largo del verano, gracias a la llegada de los turistas a los apartamentos y a las compras realizadas para llenar la despensa durante su estancia. Ahora el objetivo es mantener un crecimiento sostenido en los próximos meses, para llegar a una cifra de entre 1.500 y 1.600 tickets diarios de cara a la próxima temporada estival, según han apuntado ambos responsables.

Un crecimiento para el que las instalaciones ya están preparadas, según sus responsables, con sus más de 10.000 metros cuadrados construidos –incluida una zona de 2.200 metros para productos frescos-, ubicados en una parcela de 19.000 metros.

Las 24 horas

La cadena presidida por Juan Roig ya emplea a cerca de 200 personas en este centro de distribución, que se prevé que se incrementen a medida que lo haga la carga de trabajo. De ellos, aproximadamente la mitad se dedican a la preparación de los pedidos, que trabajan en tres turnos a lo largo de las 24 horas del día: por la noche y por la mañana se elaboran las cajas para el reparto y por la tarde se reponen los productos.

Por su parte, en la tarea de reparto trabajan más de 90 personas, que se encargan de llevar la compra a casa en 33 vehículos propulsados por gas.

La última tecnología está presente en todo el proceso, ya que los pedidos se identifican mediante un código QR que permite a todas las personas que participan en el proceso comprobar que no se cometen errores. Además, la tecnología también sirve para calcular la mejor ruta a la hora de repartir.

Aunque los usuarios de la compra online no presentan un perfil especial, desde Mercadona sí apuntan que suelen ser compras más grandes que la media en las tiendas y, sobre todo, que suelen incluir un mayor volumen de productos pesados, sobre todo de alimentos no perecederos. Así, el producto que no suele faltar en prácticamente ningún pedido por internet son las botellas de agua en grandes cantidades.

La puesta en marcha de la colmena de Mercadona en la ciudad de Alicante ha supuesto una inversión de 14 millones de euros. Fue el cuarto centro de distribución exclusivo para pedidos online que la cadena inauguró, tras los de València, Barcelona y Madrid.