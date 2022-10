El mercado laboral alicantino vuelve a acusar su dependencia del sector turístico, lo que supuso la destrucción de más de 5.000 empleos durante el pasado mes de septiembre, como consecuencia del final de la temporada alta. De esta forma, la finalización de los contratos de refuerzo en sectores como el comercio y la hostelería anularon la mejora que se registró en otras actividades como la construcción o la industria, donde las empresas incrementan en esta época sus plantillas al recuperar la actividad, tras las vacaciones.

Así, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social, el número medio de afiliados durante el pasado mes se situó en 705.762, lo que supone un descenso de 5.083 cotizantes sobre las del mes anterior. Se trata, además, de la segunda caída consecutiva de la ocupación, tras el récord que se alcanzó en julio.

Por sectores de actividad, la hostelería registró el mayor descenso, al perder 3.999 cotizantes, como consecuencia del cierre de algunos establecimientos de temporada y el reajuste de las plantillas en el resto de locales para adaptarse a la caída de la demanda turística que se produce por estas fechas. Y lo mismo ocurrió en el comercio, que anotó un recorte de 3.560 afiliados.

Por el contrario, la ocupación creció en la industria en 2.429 personas; en la construcción, con 798 afiliados más; en el transporte, que sumó 286 ocupados; o en las actividades administrativas y de servicios a las empresas, con 228 inscritos más en la Seguridad Social. Unos incrementos que no fueron suficiente para compensar la contracción del empleo en el resto de sectores.

Con todo, cabe destacar que en la comparativa interanual el balance sigue siendo positivo, ya que en estos momentos se contabilizan 29.008 ocupados más que hace un año.

Ligero aumento del paro

Uno de los aspectos más llamativos del pasado mes de septiembre es que la caída de afiliación a la Seguridad Social solo se trasladó en parte a las cifras de paro registrado, que apenas anotaron una subida de 92 personas. Una diferencia que se explica por el hecho de que muchas personas que finalizan sus contratos de temporada no se molestan en inscribirse si no tienen derecho a prestación y no tienen intención de seguir buscando empleo en los próximos meses, como sería el caso de muchos estudiantes.

Eso sí, se trata del segundo incremento de la cifra de parados, tras diez meses consecutivos de subidas. Con esta subida, el número total de desocupados inscritos en las oficinas de Labora –el antiguo Servef- asciende a 142.460.

En consonancia con los datos de afiliación, el paro baja en la industria (-479 personas), la construcción (-418) o la agricultura (-162), pero sube en los servicios (+992) y entre el colectivo de los que buscan su primer empleo (+159).

Seis de cada diez contratos son indefinidos

Desde el punto de vista de la contratación, los datos de septiembre consolidan el efecto beneficioso que ha tenido la reforma laboral para reducir la temporalidad. Así, de las 50.166 contrataciones registradas en la provincia de Alicante durante el pasado mes, hasta 29.311 fueron indefinidas, lo que supone el 58,4% del total. Es decir, seis de cada diez personas que encontraron un empleo el pasado mes ya están indefinidas en cualquiera de sus modalidades, lo que incluye también a los fijos discontinuos.

En cuanto a la protección de los desempleados, agosto se cerró con 76.462 alicantinos que recibían algún tipo de ayuda del Sepe. De ellos, 35.587 cobraban la prestación contributiva; otros 34.694 recibían el subsidio y 6.181 la renta activa de inserción, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.