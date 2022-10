Primera prueba, superada. El patronato de Fundesem ha dado ese miércoles luz verde por unanimidad a la propuesta presentada por su consejo rector para dar viabilidad a la escuela de negocios, que pasa por aliarse con la Universidad Europea para compartir instalaciones y reforzar su gestión. De esta forma, el centro privado está dispuesto a inyectar de manera inmediata en la fundación 1.250.000 euros para que Fundesem pueda abonar hasta la mitad de la deuda que le llevó a solicitar el concurso de acreedores el pasado mes de julio y plantear una quita por el resto.

Además, la Universidad Europea aportaría hasta 400.000 euros anuales a cambio de utilizar las instalaciones de la escuela de negocios para impartir cuatro grados del ámbito sociosanitario, en las que también realizaría una importante inversión para actualizarlas y dotarlas del material y la tecnología necesarios para formar a sus alumnos. En total, el centro privado contempla una inversión de hasta 12 millones por todos los conceptos para acondicionar el edificio.

Eso sí, a cambio de aportar todo este dinero, los responsables del centro privado exigen tener el control de la gestión diaria de Fundesem. Así, además de los tres miembros que tendrían en el patronato de la fundación –el máximo órgano de gobierno de la institución- controlarían la mayoría del consejo rector y nombrarían al gerente, con el objetivo de potenciar la profesionalización del centro. Por su parte, el presidente y vicepresidente de Fundesem se designaría, como hasta ahora, entre empresarios de reconocido prestigio de la provincia.

Este apartado ha sido el que más aclaraciones ha requerido por parte de los patronos presentes en la reunión y ha obligado a su presidente, Cayetano Sánchez Butrón, a recalcar que es el patronato quien adopta las grandes decisiones y que el consejo rector solo las ejecuta y gestiona el centro.

A la reunión de este miércoles no ha acudido el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, que en la anterior reunión de patronato –antes de presentar el concurso- se mostró muy crítico y llegó a pedir la dimisión de Sánchez Butrón. No en vano, Baño se ha mostrado públicamente contrario a ceder parte de las instalaciones de Fundesem a la Universidad Europea, ante las pretensiones de que pueda albergar la sede de la Cámara en un futuro.

Una vez que el patronato ha dado su visto bueno a la propuesta de la Universidad Europea, ahora el siguiente paso será conseguir el visto bueno de las dos administraciones implicadas, el Ayuntamiento de Alicante, que es el titular de la parcela sobre la que se ubica el edificio, y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), que se encargó de construir el inmueble y es propietario del mismo. De hecho, la principal deuda de la escuela de negocios es con este organismo autonómico, que depende de la Conselleria de Economía Sostenible, al que se le deben 1.656.000 euros por el alquiler, que fue lo que precipitó el concurso.

Según las fuentes consultadas, será el administrador concursal el encargado de dar traslado de la propuesta de la Universidad Europea a ambas administraciones que, de momento, no han querido mojarse.

"Sería irresponsable pronunciarnos sobre un plan que los acreedores y el juez tendrían que aprobar, ya que cualquier opinión fuera de lugar podría condicionar la aprobación o no por parte de la autoridad judicial", ha señalado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, horas antes de la celebración del patronato. "Fundesem ha optado por la vía judicial del concurso de acreedores y, por tanto, debemos ser muy respetuosos y responsables con la resolución del procedimiento. No hay que olvidar que la propuesta de viabilidad no se presenta a las administraciones públicas, sino al juzgado", ha insistido el primer edil. Por su parte, desde la Conselleria que dirige Rafa Climent prefieren esperar a tener comunicación oficial de cualquier propuesta antes de realizar ningún comentario.

Una vez que se tenga la aprobación de Ivade y Ayuntamiento –que es una de las condiciones indispensables exigidas por la Universidad Europea- el plan de viabilidad se Fundesem se transformará en una propuesta formal de convenio y deberá ser sometida a votación en una junta de acreedores.