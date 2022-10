En la actualidad, la sociedad española está cada vez más preocupada por el porvenir de la economía, sobre todo, por los efectos de la inflación. Como el conocimiento es poder, para dar respuesta a las dudas y preocupaciones que afloran entre los ciudadanos, INFORMACIÓN y Banco Sabadell han lanzado el ciclo «Finanzas fáciles para la economía doméstica» para potenciar la capacidad de ahorro e incrementar el control de las finanzas personales. El conjunto de foros digitales que se han diseñado abordan temas de gran relevancia e interés como las hipotecas, los seguros, la inversión de los ahorros, así como los negocios y autónomos. Todas ellas están a cargo de Ramón Satorra, Director Comercial de la Territorial Este de Banco Sabadell, y son presentadas y moderadas por el director del Club INFORMACIÓN Toni Cabot.

Ayer viernes, 7 de octubre, se llevó a cabo la tercera y penúltima sesión del ciclo bajo el título «¿Cómo invertir mis ahorros?». El evento empezó abordando la cuestión de las subidas de los tipos de interés y el impacto del euríbor sobre los ahorros. En esta ocasión, Satorra incidió en el hecho histórico que se produjo el pasado 27 de julio cuando el Banco Central Europeo decidió aumentar los tipos de interés y explicó que era una medida que hacía casi 11 años que no se llevaba a cabo, y que se había adoptado para intentar frenar la inflación. En este caso, los tipos de interés están estrechamente relacionados con el euríbor.

¿Qué es el euríbor?

El euríbor es el precio al que las principales entidades financieras europeas se prestan dinero a corto plazo. «Si los tipos de interés suben, es lógico que los préstamos entre las entidades financieras europeas suban, y eso tiene un gran impacto», detalla Satorra. Y añade: «los préstamos bancarios para particulares y empresas están referenciados en el euríbor, si este sube también lo hará el tipo de interés del préstamo».

No obstante, la subida del euríbor y de los tipos de interés no tiene que ser perjudicial, al menos para los ahorradores, según indica Satorra. Para aquellas personas o empresas que tenían un excedente de tesorería años atrás no era rentable hacer un depósito a plazo fijo porque se pagaba un interés del 0%. Pero ahora este paradigma previsiblemente va a empezar a cambiar, por lo que se volverá a abrir la posibilidad de sacar rendimiento a los ahorros asumiendo un riesgo bajo.

«En un entorno de inflación tan alta como estamos viviendo, intentar buscar una rentabilidad en una parte de los ahorros se hace básicamente para no perder poder adquisitivo», explica Satorra. Y añade que convendrá invertir porque si hay futuras subidas del tipo de interés, y todo apunta a que puede ser así, podremos beneficiarnos de mayores rentabilidades.

Errores a evitar en una inversión

Antes de empezar a invertir hay que considerar dos aspectos clave. Satorra comenta que el primero sería: cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir o qué rentabilidad aspiro a recibir de la inversión; y la segunda pregunta que habría que hacerse es: cuánto tiempo podré dejar inmovilizado ese ahorro. En el caso de que un ahorrador quiera invertir en un producto financiero con poco riesgo y por un corto plazo de tiempo la rentabilidad que se obtendrá será muy baja.

Para obtener el rendimiento que se espera de los ahorros la constancia es fundamental. En cada inversión hay que ser paciente y respetar los plazos que se han pactado, de lo contrario si se cancela antes de lo previsto no se obtendrá toda la rentabilidad que se contemplaba. «Es muy importante también aplicar esa constancia en el ahorro. Tiene mucho sentido ir haciendo ahorro periódico, es decir, de los salarios mensuales de cada familia, una parte destinarla al ahorro», recomienda Satorra.

Y por último otro de los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de invertir es el autocontrol. «Después de haber invertido o ahorrado siempre nos vamos a cruzar con alguien que nos va a recomendar no sé qué inversión y eso empuja a tomar decisiones precipitadas o a seguir corazonadas», comenta Satorra. Y añade que eso sería un error porque, al fin y al cabo, las inversiones deben tener como base un proceso racional reflexivo.

Todos estos aspectos son los que hay que tener en cuenta si se quieren evitar los errores de una inversión inadecuada que luego pueden generar tensiones al no obtener el rendimiento deseado o incluso, si en algunos casos se asume un riesgo, llegar a perder una parte del capital invertido.

Alternativas de inversión de ahorros

Los productos financieros básicos en los que una persona debería pensar en actualidad para poder depositar una parte de sus ahorros o invertir consisten en los depósitos tradicionales y referenciados, los seguros de ahorro y de renta, los fondos de inversión con o sin garantía de capital, y los planes de pensiones.

Depósitos

Los depósitos tradicionales consisten en inmovilizar una cantidad de dinero en un plazo de tiempo determinado a cambio de una compensación económica. Se trata de una inversión sin riesgo ya que el capital que se invierte está garantizado y el rendimiento que se va a obtener está fijado desde el principio. No obstante, este producto financiero estaba ya prácticamente en desuso, puesto que no generaba dinero al tener un tipo de interés del 0%. Por lo que a este producto financiero le salió una alternativa: el depósito referenciado.

La base del depósito referenciado es la misma que del tradicional. Sin embargo, en este caso la rentabilidad será incierta y podrá variar con el tiempo dependiendo de a qué estén referenciados -si al precio del petróleo, a un índice bursátil, etc.- y también del riesgo que se quiera asumir -según la garantía de capital que se acuerde-. Durante el evento, Satorra puso el siguiente ejemplo: se inmoviliza una cantidad de dinero durante dos años con la condición de que si sube el índice bursátil del ibex 35 se pagará un interés del 1%, si por el contrario baja el tipo de interés se mantendrá en el 0%. Si sube en los dos años, durante el primero se pagará un interés del 1% y del segundo un 2%.

Esta modalidad de depósito estaba funcionando mientras que el tradicional tenía un tipo de interés del 0%. «Ahora que previsiblemente, si sube el euríbor, se volverá a pagar intereses, el depósito referenciado seguirá funcionando con intereses más altos», subraya Satorra.

Seguros de ahorro y de renta

En el caso de los seguros, Satorra recomienda el de ahorro y el de renta. Los seguros de ahorro están basados en una modalidad mixta de fallecimiento y supervivencia, que se pueden cancelar total o parcialmente sin penalización. Las condiciones de este seguro podrían ser las siguientes: se invierte una cantidad consolidada o se van haciendo aportaciones creando una bolsa de ahorro, se especifica el periodo de tiempo, y en el caso de supervivencia tras ese periodo de tiempo se obtiene la rentabilidad que se ha pactado. En caso de fallecimiento, los herederos o beneficiarios percibirán el saldo acumulado en el seguro de ahorro, más una cantidad adicional en base a la edad del titular o las causas del deceso.

Dentro de los seguros de renta, el más conocido es el de renta vitalicia. Este consiste en poner una cantidad de dinero que pague una renta hasta el fallecimiento, si se fallece al mes se obtendrá el beneficio de ese mes, pero si se sobrevive hasta dentro de 50 años, se pagará una rentabilidad mensual durante este periodo de tiempo o durante el plazo que se haya establecido. «La renta vitalicia lo que busca es que los ahorros no se acaben mientras viva el titular», explica Satorra. Y además, incide en que en caso de fallecimiento el capital depositado pasa a manos de los herederos por lo que es un ahorro pensado para aquellas personas un poco más mayores que quieran rentabilizar su capital sin dejar la oportunidad de que sus familiares se queden con su herencia. Este seguro, como el de ahorro, también podría ser cancelado totalmente sin penalización.

Fondos de inversión

Por su parte, los fondos de inversión radican en la posibilidad de invertir en multitud de mercados financieros con costes bajos. «Hay que ser conscientes de que para invertir en mercados financieros hay que investigar, emplear mucho tiempo y dinero», puntualiza Satorra. Y, explica que si se hace a través de un fondo de inversión se pagará a un gestor para que haga las inversiones de forma profesional.

«En términos de riesgo, los fondos de inversión son efectivos, y en la mayoría de ellos se puede retirar el efectivo en menos de 48 horas. Además, tienen ventajas fiscales ya que permiten diferir el pago de impuestos, son seguros porque están controlados por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, cuentan con una seguridad jurídica amplia y permiten ver cada día la evolución de la inversión», argumenta Satorra.

Ahora, con la subida de los tipos de interés, vuelven a aparecer en el mercado los fondos de inversión con garantía de capital. Con ellos, el inversor llevará a cabo sus funciones y con el tiempo que se ha fijado se podrá llegar a obtener una rentabilidad que será incierta, pero con la certeza de que el capital invertido está garantizado.

Planes de pensiones

El plan de pensión se contrata con la misión de acumular con los años una cantidad para poderla cobrar en el momento de la jubilación, en forma de capital o de renta. Si no se es capaz de acreditar la jubilación, se podría disponer del capital depositado en el plan a partir de los 65 años, aunque también se podría cobrar en caso de dependencia, invalidez y deceso del titular. Como novedad, Satorra ha explicado que a partir del 1 de enero de 2025 todas las aportaciones hechas anteriores al 1 de enero de 2015, y su rendimiento, podrán rescatarse.

Por su parte, Satorra recomendaría analizar todas las ventajas fiscales y de rentabilidad que proporciona cada alternativa para elegir la más adecuada según los ahorros y las características de cada titular.

El ciclo económico organizado por INFORMACIÓN y Banco Sabadell está llegando a su fin. El último foro digital se emitirá a través de club.diarioinformacion.com el próximo 4 de noviembre a las 10:00 horas, y abordará las problemáticas y cuestiones económicas de los autónomos y los negocios.