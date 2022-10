El comparador y asesor hipotecario iAhorro ha publicado este jueves 13 de octubre un nuevo Índice iAhorro en el que se analizan las tendencias del mercado hipotecario español durante los meses de junio a septiembre de 2022. En él, se comparan las cifras recabadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con las que manejan a diario los más de 70 expertos hipotecarios que asesoran a los usuarios que acuden a iAhorro para que encuentren entre las ofertas de más de 20 bancos la mejor hipoteca.

El Índice iAhorro llega, entonces, “de la necesidad de dar a los ciudadanos una visión real de la situación de los tipos fijos, variables y mixtos a los que se firman las hipotecas en España”, explican desde el comparador. ¿El motivo? Los datos que ofrece el INE son mucho “más generalizados y están alejados de la realidad que vive cada persona” en función de su lugar de residencia.

Tanto es así que, según este organismo oficial, la cantidad media que los españoles pidieron en julio de 2022 (último mes del que aporta datos) para su hipoteca era de 146.445 euros, una cuantía que ha ido bajando desde que alcanzó los 149.261 euros en mayo de este año. No obstante, no vale lo mismo una vivienda en un pueblo o en una ciudad pequeña que en una gran urbe y este precio no es representativo, por ejemplo, para los ciudadanos de Madrid o Barcelona y los de Oviedo o Ferrol.

Según los datos recopilados por iAhorro, durante los nueve primeros meses de 2022, aunque la mayoría de las personas que acudieron al comparador firmaron una hipoteca de entre 100.000 y 200.000 euros, otro 34,16% necesitaba una financiación superior a los 200.000 euros. “A esto habría que sumarle el dinero necesario para la entrada y los gastos de gestión de la hipoteca, que se tienen que abonar al inicio del procedimiento y que suelen rondar el 30% del valor total de la vivienda”, matiza Marcel Beyer, CEO del comparador hipotecario.

Además, si de ese 34,16% sacamos datos más exactos vemos que el 9,53% firmó una hipoteca de entre 400.000 y 500.000 euros y el 2,87% una de más de 500.000 euros.

Los madrileños compran viviendas más caras y piden más financiación

Si hacemos un 'ranking' por comunidades autónomas observamos que en lo que llevamos de año, entre enero y septiembre de 2022, el precio medio de compra de la vivienda más elevado de España lo encontramos en la Comunidad de Madrid, con 324.000 euros. Le siguen las islas Baleares, con 296.000 euros de media, y Cataluña, donde el precio medio de la vivienda que compran los usuarios de iAhorro se sitúa hasta ahora en los 282.000 euros.

Eso sí, es llamativo ver cómo desde el anterior informe las posiciones se han intercambiado. De enero a mayo el precio de la vivienda en Cataluña lideraba el 'ranking', con 470.000 euros de media, muy lejos del precio de la Comunidad de Madrid, segunda y con una media de 365.000 euros, y todavía más de las islas Baleares, donde la media se situaba entorno a los 240.000 euros. Este movimiento puede estar motivado por un periodo estival en el que la demanda de segundas residencias en Baleares ha aumentado y el precio se ha encarecido por la poca oferta.

En cuanto a la financiación, entre las tres regiones que lideran el 'ranking' de precios, son los catalanes y los residentes en Baleares los que piden menos dinero al banco: aportan en ambos casos 85.000 euros de media de entrada, lo que supone el 30% del valor de la vivienda. Los madrileños, además de ser lo que compran las viviendas más caras, son los que más financiación solicitan: aportan unos 109.000 euros de ahorro, por lo que el banco les tendría que financiar aproximadamente el 85% de la vivienda.

En el extremo opuesto vemos que son los residentes en Castilla y León (176.000 euros) y Castilla-La Mancha (184.000 euros) los que se compran viviendas más baratas. En el tercer puesto por la cola están los de la Comunidad Valenciana, con 192.000 euros de media por vivienda. Eso sí, aunque la financiación que piden los castellanoleoneses también es menor, los ahorros que aportan son también los más bajos: 49.000 euros, es decir, un 28% del valor total de la vivienda, por lo que no llegan al 30% necesario.

Las mejores ofertas a tipo fijo se encuentran en Asturias

Si analizamos el tipo fijo medio que han concedido los bancos durante los nueve meses que llevamos de 2022 (de enero a septiembre) a los usuarios de iAhorro en función de su lugar de residencia, vemos que ya no hay ninguna comunidad autónoma en la que esté por debajo del 1%, como sí pasaba con los datos publicados en mayo, cuando los ciudadanos del País Vasco aún conseguían hipotecas a un tipo fijo medio del 0,98%.

Ahora en esta autonomía el tipo fijo medio se sitúa en el 1,23% y baja a la cuarta posición entre las que cuentan con mejores ofertas. El ranking lo lidera Asturias, con un 1,11%, seguida de Navarra (1,18%) y Extremadura (1,19%). El peor dato, con un 1,58%, lo registra la Comunidad Valenciana. Tras los valencianos, murcianos (1,52%) y cántabros (1,46%) consiguen las peores condiciones para sus hipotecas fijas.

En lo que se refiere a porcentaje de financiación vemos que la mayoría de los hipotecados en España han conseguido entre un 60% y un 80% del valor total de la vivienda. Por CCAA, el porcentaje medio conseguido más elevado se encuentra en Navarra, con un 78,29%, seguido del de Castilla y León (71,38%) y Andalucía (70,32%).

Es llamativo ver cómo en la Comunidad de Madrid, una de las zonas donde los precios de la vivienda son más elevados y hemos visto que sus ciudadanos piden más financiación al banco, de media, las entidades no les conceden ni el 70% del valor de compraventa y se queda, para ser exactos, en el 64,17%. La autonomía madrileña ocupa el quinto puesto entre las CCAA que menos financiación consiguen de media. Por debajo del 60% solo está el País Vasco, con un 59,28%.

¿Qué influye en que te den más o menos financiación los bancos?

El CEO de iAhorro explica que “la solvencia del cliente, los ingresos y la estabilidad laboral son tres de los principales factores que los bancos tienen en cuenta a la hora de conceder financiaciones más altas. El banco quiere clientes solventes, que tengan buenos ingresos y una antigüedad en sus trabajos superior a los dos años, y si además el cliente cuenta con avales o un alto patrimonio tiene todavía más probabilidades para poder acceder a porcentajes de financiación elevados”.

También podrán optar a financiaciones mayores los menores de 35 años, aquellos que puedan contar con un aval o una doble garantía o, incluso, aquellas personas que sean funcionarias o tengan un trabajo con una tasa de paro muy baja.