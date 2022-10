Las organizaciones sindicales UGT y CC OO comparten con la CEV la reivindicación para conseguir revertir el enorme déficit inversor estatal en la provincia, motivo por el que apoyarán cualquier acción en este sentido, aunque siempre que salga fruto del consenso con la Plataforma per un Finançament Just. Eso supone que la concentración convocada para el próximo día 27 por la CEV, la Cámara e Ineca ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, se aplaza a la espera de lo que pueda surgir en este encuentro.

La decisión se ha adoptado tras una reunión celebrada por el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez; el secretario de esta organización, Rubén García; el secretario de CC OO. en l ́Alacantí-Les Marines, Paco García; la secretaria general de CC OO en Vinalopó y Vega Baja, Carmen Palomar; la secretaria general de UGT en l'Alacantí-Les Marines, Yaissel Sánchez; y el secretario general de UGT en el Vinalopó y Vega Baja, Ismael Senent.

CEV Alicante, CC.OO. y UGT coinciden en que el agravio en inversiones que soporta la provincia de Alicante desde hace 15 años lastra la competitividad de las empresas y el bienestar social de su ciudadanía, por ello pedirán, en primer lugar, que se revisen las partidas de inversión en Alicante anunciadas por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en la reunión que mantuvieron con ella el pasado jueves 13 de octubre. Y, en segundo lugar, solicitarán reunirse con los miembros de la Plataforma Per un Finançament Just, espacio común en el que se viene reivindicando una financiación justa para la Comunidad Valenciana y específicamente para la provincia de Alicante de acuerdo a su población y aportación al estado, tal como ha quedado de manifiesto en el análisis elaborado por Ineca, siendo necesario por tanto reclamar unos presupuestos y una financiación justa con Alicante. Tras la reunión con los representantes de la Plataforma Per un Finançament Just, prevista para el próximo 28 de octubre, se tomará una decisión definitiva.

Al término de la reunión, Joaquín Pérez se ha mostrado muy satisfecho con el acuerdo. “La concentración no podrá ser el 27 de octubre, como se anunció en un primer momento, pero como dijimos desde el principio desde la CEV. el apoyo de toda sociedad civil era algo imprescindible para lograr nuestro objetivo, y por ello contar con la representación de los trabajadores es dar un paso más en la buena dirección”.

Desde UGT se reitera que es necesario aglutinar la unidad de acción para lograr que tanto en la provincia de Alicante como en el resto de la Comunidad se destinen las inversiones y fondos necesarios para el crecimiento económico, para la creación y mantenimiento del empleo, así como su repercusión en el bienestar social de la ciudadanía. CC OO, por su parte, considera que la plataforma es el espacio donde está representada la mayoría de la sociedad alicantina y donde poder trabajar la infrafinanciación en los presupuestos de este año, pero también teniendo una mirada a medio y largo plazo ya que es un problema no sólo de estos presupuestos, sino que viene de muchos años atrás. Es una oportunidad para que todos los partidos políticos adquieran un compromiso con una modificación del sistema de financiación que está ya caduco. Asimismo, CC OO espera una nueva reunión con la delegada del gobierno, tal y como se comprometió, y que la provincia de Alicante ocupe el espacio que le corresponde por su población.