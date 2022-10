«Es necesario agilizar los trámites administrativos urbanísticos». «El problema es que no hay suelo». «La escasez de suelo disponible incrementa el coste de la vivienda de obra nueva». «La ciudad de Alicante tiene suelo para construir durante los próximos cuatro años. No mucho más». Estas fueron algunas de las frases de los expertos del sector inmobiliario que participaron el pasado miércoles en la III Edición de Inmoforum. Con ellas, reclamaron a las administraciones públicas más disponibilidad de suelo, así como una mayor agilidad a la hora de tramitar las licencias urbanísticas y desarrollos urbanos para afrontar las las necesidades de promoción residencial existentes tanto en la ciudad de Alicante como como en el resto de localidades de la provincia.

Organizado por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica y SIMAPRO, el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acogió el cierre de Inmoforum 2022 con el encuentro titulado «El sector inmobiliario de Alicante: Oportunidades y Retos», poniendo fin al circuito de eventos que ha analizado desde el pasado mes de marzo la situación del mercado inmobiliario español con cinco eventos celebrados en Mallorca, Valencia, Barcelona y Málaga, además de Alicante.

El evento de Alicante corroboró el buen momento por el que atraviesa el sector en la ciudad gracias a una demanda estable en la compra de viviendas y al atractivo de un municipio que se ha convertido en un polo de atracción para la inversión inmobiliaria. No obstante, la jornada también sirvió para recordar otros retos del sector como la urgencia por incrementar el parque de viviendas, la gestión de los fondos Next Generation EU, el desafío de generar viviendas asequibles y la necesidad de adaptar la normativa a las nuevas tendencias del sector, como el Senior Living, Coliving, el Build to Rent o el Cohousing, entre otras.

La primera de las dos mesas redondas titulada «El sector inmobiliario en la ciudad de Alicante» contó con la participación de Adrián Santos Pérez Navarro, concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante; Jesualdo Ros Tonda, secretario general de PROVIA y Emilio Vicedo Ortiz, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, quienes hablaron sobre todo sobre la ciutación en la capital de la provincia.

Oferta y demanda en la ciudad

La temática relacionada con la oferta y la demanda de viviendas jugó un papel central en esta mesa redonda. Al respecto, Jesualdo Ros recordó que en la actualidad la capital de la provincia cuenta con suelo disponible para construir los próximos cuatro años. «No tenemos mucho más, lo que significa que si no se habilita más suelo nos vamos a encontrar con un problema», opinó el secretario general de PROVIA, quien estimó que «tres de cada cuatro alicantinos quiere comprar una vivienda nueva frente a una usada».

De cara al futuro, señaló que la demanda se mantendrá «más o menos igual», pero habrá una reducción en la oferta de vivienda, lo que elevará y «tensionará» los precios de obra nueva. A ello hay que sumar el incremento de los costes de construcción que también incidirá en el aumento del precio de la vivienda. En la segunda mano, por su parte, sí previó una moderación en la demanda debido a la situación económica (inflación y aumento de tipos de interés), así como una posible reducción en el precio de venta «en función del barrio y tipo de vivienda».

Para minimizar esta tensión en los precios y asegurar una oferta adecuada de viviendas de obra nueva de cara al futuro, Ros reclamó a las administraciones locales más celeridad a la hora de tramitar los desarrollos urbanísticos y conceder las licencias de permisos de obras y las urbanísticas al haber situaciones en las que la concesión tarda más de un año. Al respecto, el edil de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Adrián Santos, aseguró que «uno de nuestros objetivos es poner a disposición de los profesionales la oferta de suelo necesario», aunque lamentó que «el PGOU de 1987 sigue bloqueando desarrollos en la ciudad».

A pesar de ello, consideró que Alicante «está viva» en la gestión de proyectos inmobiliarios al asegurar que en los diferentes desarrollos urbanísticos que están en marcha permitirán la construcción de 6.600 viviendas en los próximos años. En cuanto a la agilización de las obtenciones de licencias, apuntó que Alicante está llevando a cabo la «liberalización de las mismas apoyándonos con herramientas externas como ya ha hecho Madrid». Además, también puso en valor la normativa de proyectos prioritarios que posibilita acelerar aquellas iniciativas importantes por volumen de inversión y empleo. «En este campo hemos priorizado 17 proyectos por valor de 100 millones de euros».

El presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante calificó los retrasos en la obtención de licencias como «dolosos» y aseguró que con el anticuado PGOU de Alicante «estamos creando un problema a medio y largo plazo con un planeamiento en crisis que no contempla las nuevas formas residenciales como el coliving o el cohousing».

Los fondos Next Generation EU

Al hablar sobre el impacto de los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas en Alicante, Emilio Vicedo opinó que supone «un momento histórico en materia de eficiencia energética y rehabilitación», aunque consideró que este trabajo de modernización y mejora de edificios tiene que mirar a la ciudad. «La rehabilitación energética debe ir de la mano de la regeneración de la ciudad y abordar los problemas de la ciudad y de sus barrios», resaltó. Aquí, Jesualdo Ros abogó por poner en marcha «proyectos tractores» que vayan más allá de la rehabilitación de viviendas y que afecten a barrios enteros con una visión global de ciudad.

En sentido, los tres ponentes señalaron que los fondos Next Generation pueden servir para adaptar el parque de viviendas antiguo a las nuevas necesidades de los demandantes, como la accesibilidad, la sostenibilidad y eficiencia energética; pudiendo incluso adaptar estas viviendas antiguas para introducirlas en el mercado del alquiler, cuya oferta es escasa en la actualidad.

Las bondades de estas ayudas, sin embargo, parecen no estar llegando al sector. «No tengo la percepción de que se esté consumiendo la ayuda de los fondos europeos», apuntó Emilio Vicedo, al tiempo que alegó que «puede ser por desconfianza» al desconocer si se va a tener la certeza de recibir las ayudas económicas.

En este punto, el edil del Ayuntamiento de Alicante lamentó la documentación que hay que presentar para recibir estas ayudas porque «nos está ahogando» y opinó que «mucha gente no se atreve a acudir a los fondos Next Generation al no tener la certeza de si van a cumplir con los requisitos».

Colaboración público-privada

Para hacer frente a estos retos y sobre todo al de la oferta de una vivienda asequible, todos los participantes en esta mesa redonda coincidieron en poner en valor la necesidad de potenciar la colaboración público y privada. Al respecto, el edil del Ayuntamiento de Alicante lamentó que «la mayoría de suelos de VPO en Alicante están paralizados» y abogó por ponerlos a disposición de los promotores para «facilitar los proyectos de interés general». Sobre este punto, Jesualdo Ros apuntó que se está ultimando un decreto para reactivar la VPO en la Comunitat Valenciana «después de siete años, lo que va a disparar las calificaciones de VPO en los próximos meses».

Para terminar esta mesa redonda, los participantes hablaron de la evolución del sector. Emilio Vicedo se mostró más prudente al señalar que viven con «incertidumbre» porque los datos de 2022 revelan que ha habido una caída del 22,4% con respecto a 2018 en el número de visados de obra nueva y de ampliación. Jesualdo Ros, por su lado, apuntó que habrá una oferta de viviendas de obra nueva más reducida y que, además de los costes de materiales de la construcción, también hay que solucionar los problemas de la escasez de mano de obra cualificada y una normativa técnica y de diseño que «en ocasiones es ideológica, cuestionable y que terminará con incremento de los costes».

Mercado de segunda residencia

La segunda mesa redonda titulada «Análisis del mercado de segunda residencia» dio un repaso sobre la demanda de este tipo de activo inmobiliario, así como una visión sobre los nuevos modelos residenciales que están llegando a las ciudades y cómo la transformación digital está incidiendo en la comercialización de estas viviendas.

Pedro Soria, director Comercial de Tinsa, destacó que la provincia de Alicante se ha convertido en una zona «tremendamente atractiva para invertir» tanto para el público internacional como para el nacional. Debido a ello, estimó que la demanda de las viviendas de segunda residencia de obra nueva no va verse afectada por el incremento de los precios, que incluso puede llegar a crecimientos de doble dígito, mientras que la segunda residencia de segunda mano sí que sufrirá una contención.

En la misma línea, se mostró José María Santiago, director del Área de Suelos de Solvia, al prever una moderación de los precios en la segunda mano de estos activos, cifrando la subida en torno al 3% y el 4%. Sobre el perfil de comprador, Alejandra Vanoli, Managing director de VIVA Sotheby’s International Realty, recordó que la gente que adquiere esas viviendas no son mayoritariamente personas con alto poder adquisitivo de otros países. «Alicante es la primera provincia de España en segunda residencia nacional», enfatizó.

Por ello, explicó la evolución que ha dado el perfil de cliente nacional de segunda residencia al pasar de una familia de padres con unos 30 años de edad e hijos que buscan un apartamento en la playa para pasar el verano y las vacaciones a otro perfil de parejas de más de 50 años que disfruta de largos periodos de tiempo en el destino y se plantea pasar la jubilación en Alicante. «Este cambio provoca que los compradores pidan más servicios, no solo sol y playa».

En cuanto al público extranjero, Miguel Ángel Quiles, director comercial y marketing TM Grupo Inmobiliario, señaló que la empresa en la que trabaja ha vendido viviendas a personas de 30 nacionalidades diferentes, siendo el 80% de sus clientes foráneos. La mayoría son del Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Alemania, habiendo notado este año un aumento «significativo» de los compradores de Europa del Este.

Una evolución que les hace ser optimistas de cara a los próximos meses. Coincidió con él María José Patón, directora de la delegación de Valencia, Alicante y Murcia de Inmobiliaria Espacio, quien aseveró que la vivienda de segunda residencia de obra nueva va a seguir aumentando el precio porque el potencial adquisitivo de este cliente puede permitírselo.

El problema del sector de la segunda residencia, como se vio al inicio de la jornada, es el de la falta de suelo y de desarrollos urbanísticos. Patón explicó que «la problemática actual con los bancos por la subida de tipos de interés no va a afectar al comprador de segunda vivienda, porque casi el 80% de este perfil no pide hipoteca para comprarse su segunda vivienda, si no que compra con fondos propios».

Arquitectura mediterránea

Javier Gutiérrez, diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, resaltó en la inauguración del evento que es el momento de apostar por una arquitectura mediterránea y de «normalizar nuestro modelo frente a otros que imponen normas que no tienen en cuenta las propias características alicantinas». Por eso, defendió que hay que apostar por las «grandes ventajas de nuestro modelo tradicional» caracterizado por hacer viviendas de máxima eficiencia, con el máximo confort y el bienestar de las personas. «Ese el modelo hacia el que deberíamos de ir en cuanto a las viviendas, con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética», apuntó.

«Se trata de conseguir ciudades que consuman la menor cantidad de suelo edificado posible, apostando por la verticalidad en el centro y los diseminados en las cercanías», a lo que añadió la cada vez mayor relevancia dejar más espacio natural al ciudadano, fomentando el ahorro de los servicios públicos y potenciando las comunidades energéticas de autoconsumo compartido. «Esa es, seguramente, la ciudad del siglo XXI hacia la que tenemos que caminar. Es el modelo de ciudad que demanda un enorme mercado de personas que está desando venir a Alicante», concluyó.

Tema clave en la agenda pública

Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, valoró el trabajo realizado en el Tour Inmoforum de 2022, cuyo cierre tuvo lugar en Alicante, gracias a la colaboración de SIMAPRO y Prensa Ibérica, que ha permitido llevar este encuentro profesional sobre el sector inmobiliario a Mallorca, Valencia, Barcelona, Málaga y Alicante de la mano de los periódicos del grupo editorial con sede en estas localidades: Diario de Mallorca, Levante-EMV, El Periódico de Cataluña, La Opinión de Málaga e INFORMACIÓN. Asimismo, agradeció el patrocinio de Tinsa, Solvia, Inmobiliaria Espacio, TM Grupo Inmobiliario y VIVA Sotheby’s International Realty en la jornada celebrada en el MARQ de Alicante.

Asimismo, destacó la importancia de debatir en este tipo de foros «para avanzar en un sector muy complejo como el inmobiliario, y en particular en el de la vivienda, que va a ser uno de los temas más importantes de la agenda pública en los próximos años», haciendo hincapié en las tensiones que vive el mercado de la vivienda en las principales ciudades y que «no van desaparecer fácilmente, por lo que creo que la colaboración entre la administración pública y la iniciativa privada va a ser más importante que nunca para encontrar soluciones».

Nuevos modelos residenciales

El mercado está desarrollando nuevos modelos residenciales para adaptarse a las diferentes etapas de vida de una persona y sus necesidades. Algo que debe potenciar el trabajo en paralelo entre la administración pública y la empresa privada para poder abordar estas nuevas fórmulas de viviendas. José María Santiago señaló que iniciativas de coliving, cohousing o el modelo de los edificios «Senior Life» deben hacernos pensar en «dónde queremos estar en los próximos 20 años porque nuestro perfil demográfico en 2050 va a ser muy diferente al de ahora».

Y para llevar a cabo este tipo de proyectos el suelo juega un papel esencial. Al respecto, abogó por fomentar la colaboración público privada para conseguir suelos con estos fines y, de este modo, facilitar al consumidor nacional participar en ellos al tener unas rentas más bajas que el extranjero.

Para hacerlo viable, María José Patón identificó que las ciudades cuentan con mucho suelo terciario que es muy difícil convertir en residencial. «En la playa de San Juan existe un solar donde se pueden construir aproximadamente 53.000 metros cuadrados, que es un terreno terciario y que solo se puede destinar a locales comerciales y oficinas… La Administración debería dar salida a esas zonas, siendo interesante sacarlo para nuevos proyectos de modelos residenciales».

Comercialización digital

Las motivaciones para comprar una vivienda de segunda residencia son el disfrute de las vacaciones (sigue siendo la principal), pero cada vez cobra más importancia el verlo como una inversión y como una futura residencia, algo que se ha visto favorecido por el teletrabajo y la figura de los nómadas digitales. En opinión del director comercial y marketing TM Grupo Inmobiliario, la pandemia ha acelerado la comercialización digital, lo que se ha traducido en una mayor «rapidez en la decisión de compra y el cierre de un importante volumen de ventas sin visitas presenciales y realizadas sólo por el canal online».

En esta línea enumeró las herramientas que utilizan para conseguir cerrar las ventas como son las visitas virtuales, las video guías, webcams con la evolución de obras en tiempo real, a lo que suma la posibilidad de cerrar las transacciones con seguridad e íntegramente a través de la propia web.