«En los momentos difíciles hay que reafirmarse, enfrentándose a cada situación, sabiendo quién eres y hacia dónde quieres ir. Sobreponerse a las adversidades y luchar por la victoria hasta conseguirla con ilusión, con esfuerzo, con confianza y con espíritu ganador». Así resumía Toni Nadal cómo había enfocado los entrenamientos de Rafa Nadal desde que comenzó a entrenarlo cuando solo era un niño de apenas 10 años en el Club de Tenis Manacor y cómo inculcándole la cultura del esfuerzo ha llegado a alcanzar las más altas cimas del tenis mundial.

Ante un auditorio totalmente entregado de más de 120 personas, -casi en su totalidad jóvenes empresarios de pequeñas y medianas empresas familiares de la provincia de Alicante-, Toni Nadal explicó que «el valor del deporte me interesa como superación y reto personal». En todo momento defendió que «la inmensa mayoría de la gente que triunfa es la que quiere mejorar».

Durante toda su intervención en el acto organizado por el Fórum de la Empresa Familiar, Toni Nadal fue salpicando su intervención con anécdotas y recuerdos de sus años junto a Rafa Nadal, como cuando éste gano su primer Campeonato de España con 11 años, su primer Roland Garrós con 19 años, o su relación con Roger Federer, incidiendo en que «cómo no vas a tenerle aprecio a alguien con quien has compartido tantos buenos y malos momentos. Lo normal es tener respeto y aprecio por tus contrincantes. Es más fácil triunfar haciendo las cosas bien, luchando hasta el límite, pero sin despreciar a tus oponentes».

Otro de las claves que Toni Nadal destacó en su preparación de Rafa Nadal fue la sinceridad, « yo nunca le escondí la realidad de que avanzar y superarse era muy difícil. Para avanzar hay que tener espíritu autocrítico o rodearse de personas que te cuestionen». En este sentido, añadía que «el mundo del tenis es como el mundo de la empresa, donde como el jefe es el que paga hay que decirle lo que quiere oír. Pero esto no es así, en mi caso, mi gran compromiso era decirle siempre la verdad, no tenerle contento, sino feliz. Y uno se siente feliz cuando afronta la realidad sin engañarse. Un buen estratega no se puede formar, haciéndole creer que es el mejor».

La labor del Fórum de la Empresa Familiar

El Fórum de la Empresa Familiar es un espacio dirigido a los familiares de las empresas asociadas de AEFA que representan la continuidad generacional en las empresas familiares de la provincia de Alicante. Se trata de un órgano que nace como punto de encuentro para favorecer el debate y la formación entre las generaciones más jóvenes de accionistas, consejeros y ejecutivos de las empresas familiares.

Tal como explicó el presidente del Fórum durante su intervención, previa a la conferencia de Toni Nadal, «el fórum está abierto a cualquier miembro de la familia empresaria». El objetivo es facilitar el acceso al amplio ecosistema empresarial de la provincia de Alicante. El Fórum también está concebido como un espacio de formación, apoyo a las carreras profesionales y punto de encuentro para compartir experiencias profesionales y sinergias.