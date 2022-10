Poco ha durado el frente común que la patronal CEV, la Cámara de Comercio de Alicante e Ineca habían creado contra el agravio de los Presupuestos Generales del Estado en Alicante. Hasta el punto de que, al final, la entidad que preside Carlos Baño ha optado por ir de por libre y ha acabado convocando la concentración frente a la Subdelegación del Gobierno para el próximo 3 de noviembre, a las 19 horas. El permiso lo ha pedido el domingo por la noche. Todo cuando la CEV había venido manteniendo en los últimos días que había que esperar a que se celebrara la reunión de la Plataforma per un Finançamente Just prevista para este mismo jueves, donde están representados todos los partidos salvo Vox, así como los sindicatos UGT y CC OO. El objetivo no era otro que sumar el máximo número posible de adhesiones a la protesta, con la cobertura de la plataforma, que era precisamente la condición que habían puesto desde el principio las organizaciones sindicales.

Inicialmente, la CEV había pedido permiso para que la protesta ante la Subdelegación -consensuada con la Cámara e Ineca- tuviera lugar el 27 de octubre, aunque los sindicatos no acababan de ver clara esa acción de presión. Querían que cualquier decisión se adoptara en el marco de la Plataforma per un Finançament Just, donde están los agentes sociales y el PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís, el PP y Cs. Así las cosas, la semana pasada se acordó que la plataforma se reuniera el día 28, lo que obligaba a posponer la protesta hasta que se celebrara la reunión. Sin embargo, el encuentro con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al que asistieron la patronal y los sindicatos, en su condición de agentes sociales, este domingo por la mañana parece que es lo que lo ha precipitado todo. En ese marco, el dirigente de la CEV en la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, le mostró el enfado del empresariado con el Gobierno central por el maltrato a la provincia de Alicante. Bolaños, en ese sentido, le trasladó que el grupo socialista presentará de aquí al viernes enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para tratar de paliar el agravio, además de corregir las partidas que, en teoría, por error, no se le asignaron a Alicante. Los empresarios se rebelan e instan a los diputados de la provincia a plantarse contra el agravio de los Presupuestos Fue en ese contexto en el que sólo unas horas después el presidente de la Cámara, Carlos Baño, que, a la sazón, está en la junta directiva de CEV Alicante, pedía el permiso para la concentración, lo que ha causado el consiguiente malestar entre el empresariado, que lo atribuye a “personalismos innecesarios” cuando lo que toca ahora es remar todos a una para que la provincia deje de estar a la cola en inversiones. Un malestar que ya se empezó a hacer patente hace unos días cuando también se celebraron reuniones con grupos políticos al margen de ese frente común que se había creado. Lo que sí se mantiene por el momento es el manifiesto Alicante Merece +. Por unos presupuestos justos, en la web https://alicantemerecemas.com/, que ya sobrepasa las 200 adhesiones, y en la que están prácticamente todas las principales organizaciones empresariales de la provincia, junto a representantes de partidos y entidades sociales, así como otros ciudadanos.