El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha denunciado este lunes en un almuerzo informativo los ataques contra el tejido económico por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al poner a los directivos y empresarios "en la diana de los males que pasan en el país". El dirigente de la organización patronal más importante de España ha apuntado que la actitud de "la clase dirigente" le recuerda a la situación de "algunas economías del otro lado del Charco".

"O salimos juntos o tenemos un problema", ha advertido el empresario vasco, que, además, ha lanzado un mensaje a favor de la derecha al considerar que en el pacto social deben estar todos los agentes y le sorprende que "el principal partido de la oposición" no esté presente. Garamendi se ha referido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "un tío muy responsable, muy serio y muy capaz".

El presidente de la CEOE ha comentado que conoce al expresidente gallego desde hace "muchos años" y ha señalado su buen trabajo en Galicia. "Lo ha hecho muy bien", ha asegurado. El líder de la patronal ha negado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, haya realizado comentarios en contra del líder del PP. "No he oído que hable mal de su correligionario, el señor Feijóo", ha asegurado Garamendi.

"Que gana el mejor"

El presidente de la patronal ha valorado la posibilidad de un posible cambio político en las próximas elecciones generales y ha señalado que la CEOE "continuará trabajando con independencia". El empresario ha recordado que se encuentran en el artículo 7 de la Constitución. "No sé si va a haber un cambio o no. Me tocará con quién me toque; estamos en una democracia, por tanto, que gane el mejor", ha opinado.

Garamendi ha apuntado que, por ejemplo, ha trabajado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya que, como líder al frente de la CEOE, es "su obligación". Sin embargo, el propio jefe de los empresarios ha reprochado las acusaciones de Díaz contra la banca, la energía o la distribución.

Salarios desindexados

Garamendi ha sido claro ante la posibilidad de que los convenios se ajusten automáticamente al IPC. "No podemos firmar ningún convenio indexado, porque tendríamos el problema de la inflación de segunda ronda", ha advertido.

El presidente de la CEOE ha criticado con dureza la posición de los distintos agentes sociales que no se sientan a celebrar acuerdos. "Igual convoco yo una manifestación", ha ironizado ante la noticia de que los sindicatos celebrarán concentraciones a partir de noviembre. "Si no se acepta lo que digamos y todos son líneas rojas, eso no es diálogo" y ha avalado la "cultura de la negociación colectiva del país" al señalar la existencia de más 4500 convenios. "La negociación colectiva va a continuar".

Reelección

Ante las preguntas sobre su reelección como líder de la CEOE, el presidente de la patronal ha señalado que cuenta con el apoyo "de todos los territorios salvo uno" y de las principales áreas económicas, incluidas hostelería y comercio.

El 23 de noviembre acaba el mandato del actual presidente de la organización de empresarios más importante del país y en las últimas semanas se han abierto dudas sobre un posible fracaso en las elecciones. "El presidente del Cepyme apoya mi candidatura", ha aseverado ante la incógnita de si las principales entidades empresariales renovarán su apoyo.