Llegan cambios en los contratos de las compañías de teléfono y la culpa es de la nueva ley. Seguramente habrás recibido en las últimas semanas un correo electrónico o SMS de tu operador de telefonía avisándote de ciertos cambios en las condiciones debido a la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones.

Si no lo has visto, quizá deberías revisar tu bandeja de correo electrónico porque esto te afecta. Es posible que esta notificación estuviera incluida en tu última factura o que la hayas recibido hace meses, cuando la Ley fue aprobada por el Gobierno y publicada en el BOE. Y si no te ha llegado, te llegará, ya que todas las compañías de teléfono están obligadas a hacer cambios en sus contratos para ajustarlos a la Ley y también a notificarlos a sus clientes.

Pero, ¿en qué consisten estos cambios? Te lo contamos.

Cambios en los contratos y la permanencia de las compañías de teléfono

La mayoría de estos cambios en las compañías de teléfono tienen que ver con la duración máxima del contrato que, a partir de ahora, pasa a ser de 24 meses. Es decir, dos años. En los operadores que tengan permanencia, ese será el límite. Además, la nueva Ley permite a los operadores exigir un mes de preaviso para darte de baja, pero la mayoría de ellos no va a pedirlo.

Pero en función del operador estas modificaciones serán diferentes y hay alguna que ha aprovechado para colar alguna cláusula extra.

Movistar y O2

La operadora Movistar ya ha avisó a sus clientes en el mes de septiembre por SMS o correo electrónico sobre los cambios que se llevarán a cabo desde el 29 de octubre. Unas modificaciones que incluyen un cambio en la política de privacidad y protección de datos, pero que además hace referencia a la duración máxima del servicio contratado, que antes era indefinida sin permanencia y ahora pasaba a limitarse a 24 meses con renovación automática de otros 24 meses.

Sin embargo, este cambio sí que afecta a aquellos que hayan adquirido uno de los teléfonos móviles que el operador ofrece desde 0 euros al mes.

Y lo mismo ocurre con la compañía O2. Además, al finalizar ese periodo de 24 meses, el cliente tiene la posibilidad de rescindir el contrato sin penalización, pero en O2 tampoco había, por lo que no cambia nada para sus clientes.

Orange

La compañía telefónica Orange también está enviando ya el correspondiente aviso a sus clientes, en el comunicado informa de la entrada en vigor de la nueva Ley y de los cambios que se aplicarán en sus condiciones a partir del 30 de octubre. En su caso, también se recoge la cláusula de los 24 meses de duración máxima, que serán prorrogables si el cliente no dice lo contrario.

En cuanto al mes de preaviso que permite la Ley, Orange asegura que sólo exigirá comunicar la baja con dos días de antelación.

Vodafone

Por su parte, Vodafone es una de las compañías de teléfono que ha generado más polémica entre los clientes por sus cambios. La modificación de este operador, además de la duración máxima de 24 meses y a la posibilidad de darse de baja tras ese periodo sin pagar ningún coste adicional y sin necesidad de un mes de preaviso, incluye una cláusula adicional.

Vodafone ha aprovechado estos cambios obligatorios para añadir una cláusula de actualización automática de tarifas conforme al IPC interanual promedio. Además, ha hecho modificaciones en su política de privacidad, de forma que si das tu consentimiento expreso cuando te lo pida el operador, éste podrá comunicarte ofertas de otras empresas del Grupo Vodafone.