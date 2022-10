El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, junto a los representantes empresariales de distintos sectores productivos, ha mantenido este miércoles un encuentro de trabajo en Madrid con el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y senadores y diputados nacionales de esta formación en el Congreso y Senado. En la reunión, la primera de la Mesa Permanente acordada con este partido el pasado 1 de septiembre para facilitar el contacto directo con los sectores empresariales, el PP se ha comprometido a presentar enmiendas a los Presupuestos Generales con el objetivo de corregir el agravio existente con la provincia de Alicante y a incrementar las inversiones en infraestructuras.

En el encuentro se ha puesto de manifiesto la preocupación de los empresarios por la actual coyuntura, de extrema incertidumbre, marcada por la elevada inflación, unos precios energéticos en máximos, las tensiones geopolíticas, y una ralentización de la economía. Ante este escenario, todos los representantes empresariales han coincidido en la necesidad de que se articulen ayudas de carácter coyuntural para que al tejido productivo a soportar el alza desmedida de los costes energéticos en la misma proporción que los países europeos vecinos, de modo que no se comprometa la viabilidad y supervivencia de las empresas. Igualmente, han reclamado deflactar el IRPF a las rentas medias, como medida más eficaz para compensar la elevada inflación; han llamado a mejorar la agilidad administrativa, a impulsar la formación y, especialmente desde Alicante, a dar una solución al déficit hídrico de la provincia por ser uno de los principales problemas que menoscaban e impiden un crecimiento sólido y sostenible.

Tanto la CEV como los diputados populares han criticado que, en lugar de medidas de apoyo e incentivos al tejido productivo, el Gobierno haya presentado un proyecto de Presupuestos para 2023 basado en un cuadro macroeconómico poco realista ,y que pretenda aumentar sus ingresos apoyándose en un aumento de la presión fiscal a las empresas, sin tener en cuenta los costes en términos de empleo y competitividad que esto supondría. Al respecto, destacan que el último estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) evidencia que las subidas del Impuesto sobre Sociedades y de las cotizaciones sociales han provocado que la presión fiscal empresarial haya pasado de un 10,3% en 2019 a un 10,7% en 2022 y llegará a una cifra superior al 11% para 2023, alejándose cada vez más de la media de la UE que se sitúa por debajo del 10%.

Junto a la denuncia por el aumento de las cargas fiscales, la CEV ha señalado que los PGE-2023 vuelven a situar las inversiones en la Comunidad Valenciana por debajo del criterio poblacional y que Alicante vuelve a ser la provincia más perjudicada. Con 85,48€ por habitante, cuando la media nacional está en 283,73€, Alicante se sitúa como la última provincia en inversión por habitante. Tal y como ha afirmado Salvador Navarro, “este año, con 160 millones de inversión previstos, estamos ante la peor cifra de la historia, pero es que además la provincia sufre dos décadas de ninguneo por parte del Gobierno de distintos partidos políticos”. Alicante tiene completamente identificadas las infraestructuras que necesita en el documento Horizonte 2030, pero siguen sin ejecutarse. Así, por ejemplo, siguen pendientes las inversiones a favor del aeropuerto de Alicante-Elche, el quinto aeropuerto más transitado de España.

Por ello, los representantes empresariales han recordado a los diputados valencianos que tienen un compromiso con el territorio al que representan y con los ciudadanos que los han elegido, les han reclamado enmiendas para conseguir unos presupuestos más justos con la Comunidad y han pedido a los diputados nacionales que se comprometan a apoyar el cambio de modelo de financiación autonómica que toda la sociedad civil valenciana lleva demandando desde que caducó el sistema hace 14 años.

Además del presidente de la CEV, han participado en el encuentro Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia; Luis M. Martí, presidente de CEV Castellón; Joaquín Pérez, presidente de CEV Alicante; Rafael Torres, presidente de CONFECOMERÇ; José Luis Santa Isabel, presidente de FECOVAL; Toni Mayor, presidente de HOSBEC; Nuria Montes, secretaria general de HOSBEC; Marián Cano, presidenta de AVECAL; David Beltrá, presidente de Mármol de Alicante; Fernando Fabra, presidente de ANFFECC; Luis Rodríguez, presidente de FEMPA; Francisco Javier Gisbert, presidente de FOPA; Benito Mestre, presidente de CEDMA; Cristina Plumed, presidenta de ASECAM; Alberto Ara, presidente de ATA-CV; José Vicente Andreu, presidente de ASAJA-ALICANTE, y la secretaria y la directora general de la CEV, Esther Guilabert e Inmaculada García, respectivamente.

Defender los intereses de la Comunidad Valenciana

Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que “hoy damos un paso más con la constitución de esta Mesa Permanente de diálogo, “necesaria para trasladar las reivindicaciones de la Comunidad Valenciana al Gobierno de España, porque nuestra comunidad tiene un enorme potencial que el Gobierno de Sánchez no quiere ver y que no es trasladado por este Consell, y no vamos a permanecer callados”.

“Este órgano va a ser operativo y no solo una foto, ya que se van a seguir produciendo reuniones de trabajo entre los representantes de los distintos sectores de la CEV y los diputados del PP en el Congreso, especialmente de cara a las enmiendas de los PGE, porque castigan la Comunidad Valenciana y especialmente a Alicante. Hay que tomárselo en serio y defender los intereses de nuestro territorio y no está siendo así”, ha resaltado.

“La financiación autonómica, el agua o la mejora de las infraestructuras son claves para el crecimiento de la Comunidad, para la atracción de inversiones y la creación de puestos de trabajo, y las vamos a seguir exigiendo con firmeza”, ha manifestado.

Asimismo, los representantes del PP en el Congreso y Senado han asegurado que todas sus enmiendas estarán centradas en favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo en la Comunidad Valenciana. Así, han adelantado que se presentarán enmiendas para topar el precio del agua desalada, para desarrollar el plan director del Puerto de Valencia o para aumentar las inversiones en infraestructuras en la provincia de Alicante.

Además del presidente del PPCV, a la reunión han asistido diputados de la dirección del GPP, Jaime Olano, Guillermo Mariscal y Macarena Montesinos. Los diputados de la Comunidad Valenciana, César Sánchez, Agustín Almodóbar, Belén Hoyo, Vicente Betoret, Luis Santamaria, Óscar Gamazo y Óscar Clavell. El senador de la dirección del GPP Javier Maroto y los senadores de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, Salomé Pradas, Pablo Ruz, Adela Pedrosa, Fernando de Rosa y Vicente Martínez.