Si alguien pensaba que el último choque entre Uepal y la CEV iba a solucionarse fácilmente, se equivocaba. Lejos de tender puentes, el presidente de la organización heredera de la desaparecida Coepa, Juan José Sellés, ha aprovechado su discurso en la gala de los premios anuales que entrega la asociación para cargar duramente contra la patronal que preside a nivel autonómico Salvador Navarro y a nivel provincial Joaquín Pérez, y de la que fue expulsado hace ahora justo un mes, tras haber emitido un comunicado reivindicativo sin consensuarlo previamente.

En el que probablemente sea su último discurso en este acto, ya que Sellés ha cumplido cuatro años al frente de Uepal y ha asegurado que no quiere presentarse a la reelección, el también propietario de Bardisa ha denunciado las presiones que, según ha afirmado, sufren quienes siguen apostando por mantenerse fieles a la asociación. "Pido perdón a todos los que sufrís acoso, chantaje y discriminación por permanecer en Uepal. Lo siento, me duele y me gustaría poderlo evitar", ha asegurado, antes de ser interrumpido por los aplausos de los presentes en el salón de cristal de Distrito Digital, donde se ha celebrado el evento.

Un perdón que también ha reclamado por no haber "cumplido" el objetivo que se marcó cuanto accedió a la presidencia de Uepal, que no era otro que "unir bajo una única estructura asociativa, autónoma e independiente a todas las organizaciones empresariales de la provincia de Alicante". Una afirmación que Sellés ha rescatado directamente del discurso de proclamación que pronunció hace cuatro años. Un acto al que, como recordó, no asistió ningún representante de la CEV, igual que ha ocurrido este miércoles. "No se ha dignado a contestar ni a mandar a nadie", ha insistido el empresario.

En este misma línea, Sellés ha continuado con su ataque y ha asegurado que "todo acercamiento de CEV a Uepal no ha sido para integrarla de pleno derecho, como cualquier otra asociación que ya es parte de la misma, como nosotros, sino para acallar su discurso de defensa de los intereses de nuestra provincia e intentar debilitar su estructura".

En este punto ha reivindicado el "orgullo de pertenencia" de los miembros de Uepal, dejando claro que no se conforma con una papel secundario. "Nuestra fortaleza está en vosotros, en las asociaciones y en vuestros representados, todos formáis Uepal y legitimáis nuestra representatividad como patronal de esta provincia", en un claro gesto de desafío a la CEV, que es quien legalmente ostenta esta calificación.

Para dejar claras sus preferencias, Juan José Sellés ha hurgado en otra herida, la que se ha producido entre la Cámara de Alicante y la CEV después de que la primera haya convocado por su cuenta una concentración el próximo 3 de noviembre para denunciar la discriminación de la provincia en las inversiones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado, sin esperar a una convocatoria conjunta. Pues bien, Sellés ha dado su apoyo a la protesta organizada por la Cámara –representada en el acto por su vicepresidente primero, Jesús Navarro- y ha pedido a todos los presentes que asistan a la concentración para que "sea tan grande como nuestra indignación".

Premiados

Más allá del enfrentamiento con la CEV, la gala ha servido para reconocer la trayectoria de la Asociación de Empresarios de Ibi y Comarca (IBIAE), la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (Aefa), la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (Aepa) y la Asociación de Gestión del Transporte de Viajeros (GTV). Además, el premio de honor de la organización se ha concedido al consejero delegado de Seur, Ramón Mayo, que ha recibido el mayor aplauso y ha emocionado a los presentes.