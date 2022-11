Concentración multitudinaria -2.200 asistentes, según datos de la Policía Nacional- la de este jueves frente a la Subdelegación del Gobierno en Alicante, en la plaza de la Montañeta, para exigir al ejecutivo central que aumente las dotaciones previstas para la provincia, después de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado haya relegado a la demarcación a la última posición en el ránking de inversiones por habitante. Una discriminación que, además, se repite por segundo año consecutivo y que se suma al déficit crónico de inversiones en infraestructuras que sufre Alicante.

Se trata de la primera de las dos protestas que se han convocado por este motivo, después de que la Cámara de Comercio se negara a suspender la concentración que ya había anunciado para este jueves con el objetivo favorecer un único acto unitario con todas las organizaciones empresariales, partidos políticos y sindicatos bajo el paraguas de la Plataforma per un Finançament Just.

Finalmente, la protesta de este jueves ha logrado el respaldo de las principales organizaciones empresariales provinciales y autonómicas, entre las que se cuentan también la CEV, Ineca o Aefa, además de los partidos de la derecha –PP, Ciudadanos o Vox-, pero no la han respaldado las formaciones de izquierda ni los sindicatos que, además, este mismo jueves tenían una manifestación en Madrid para exigir salarios dignos. La segunda concentración, que sí agrupará a todo el espectro político y a los sindicatos se celebrará el próximo día 18.

Así, entre los asistentes estaban el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; el de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro; el responsable de esta organización en la provincia, Joaquín Pérez; el presidente de Consejo de Cámaras de la Comunidad, José Vicente Morata, además de representantes de organizaciones sectoriales o el presidente de Fundesem, Cayetano Sánchez Butrón, entre otros muchos.

Por su parte, la delegación política ha estado encabezada por el presidente de la Diputación y del PPCV, Carlos Mazón; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; o el de Benidorm, Toni Pérez, además de Javier Gutiérrez, de Ciudadanos; o Ana Vega, de Vox. También han anunciado su presencia los alcaldes de Aspe y Monforte, ambos de IU, Antonio Puerto y María Dolores Berenguer, informa Juan Carlos Pérez Gil.

Bajo el contundente lema de "Se acabó. Alicante se planta. Alicante no se humilla", el acto ha arrancado poco después de las siete de la tarde con la lectura del manifiesto conjunto acordado entre las organizaciones empresariales a cargo de la periodista Luz Sigüenza. Un documento en el que se recuerda que los 160,3 millones de inversión territorializada para Alicante que contemplan los Presupuestos del Estado supone la cifra más baja de la historia, y relega a la provincia a la última posición en inversión por habitante.

En concreto, apenas 85 euros por cada residente en la provincia, frente a la media estatal de 283 euros. Una situación que viene a agravar el déficit crónico inversiones en infraestructuras en la zona, que los firmantes del manifiesto cifran ya en 3.539 millones de euros desde el año 2008.

Después del manifiesto ha sido el turno del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, quien ha insistido en el agravio. "Contribuimos de los que más al progreso de nuestra Comunidad y de España, pero sin embargo solemos comprobar con frecuencia, como no sólo no somos correspondidos, sino que recibimos un trato que, como en la ocasión que nos convoca aquí, nos humilla y ofende. Hoy alzamos la voz por el desprecio hacia los que aquí vivimos", ha asegurado en su alocución.

Además, ha recalcado que el "desprecio" de la Administración Central a la provincia se hace más patente "cuando ante la demostración de la injusticia intentan parchear con anuncios que hablan de 50,60 o 100 millones de euros. No lo entienden. Se trata de una Ley de Presupuestos del Estado que se olvida por completo de esta tierra. Que se olviden y que nadie de nuestra Comunidad haya sido capaz de advertirlo, denunciarlo y corregirlo en la elaboración del presupuesto es lo que denunciamos".

"Nosotros no pedimos limosna, ni queremos ser más que nadie. Sólo pedimos lo que en justicia nos corresponde", ha insistido Baño, quien ha anunciado la creación de una comisión en la Cámara de Comercio para recabar y estudiar las necesidades y demandas de la provincia y elaborar propuestas concretas para trasladarlas a las distintas administraciones.

Por su parte, el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha insistido en que el agravio de la provincia en las cuentas del Estado no es algo nuevo y ha recordado que los empresarios llevan años denunciando la situación. "No podemos permitir ni un día más que se nos discrimine. No podemos dejar pasar más tiempo, porque el problema se agrava cada día que pasa, como una bola de nieve cuesta abajo".

Pérez ha recordado que las bajas inversiones del estado en la zona, que se suma a la infrafinanciación que sufre la Generalitat, "provoca que tengamos peores servicios públicos, que tengamos menos inversión pública en innovación y en infraestructuras, y que, por ello, nuestras empresas sean menos competitivas". Una situación ante la que ha reclamado una "respuesta urgente" del Gobierno, y que "respete el criterio de igualdad entre ciudadanos de ahora en adelante en los Presupuestos Generales".

Momentos antes de la protesta, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha asegurado que Alicante lleva "demasiado tiempo callando y esta noche ha dicho basta y yo con ella". Sin citarlos, Mazón ha criticado la ausencia de los partidos de izquierda y en contraste ha destacado que todo el PP estaba presente en la protesta.

También ha señalado que los presupuestos de la Generalitat no pueden compensar la falta de inversión del Estado, porque ejecutan "la mitad de la mitad de lo presupuestado".

La respuesta de Puig

Preguntado por la concentración para exigir que se corrijan los Presupuestos del Estado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que "respeta" la protesta, pero ha remarcado que desde el ejecutivo autonómico lo que intentan es "solucionar problemas".

"Nos toca sobre todo buscar vías para solucionar problemas, no para crearlos", ha declarado tras la inauguración del I Congreso Mundial de Políticas de Diseño, antes de viajar a Elche a la presentación de la candidatura para acoger la sede de la Agencia Espacial Española, preguntado por si se sumará a las movilizaciones.

Puig ha remarcado que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse cuando opina diferente" y que "respeta" las decisiones que toma cada organización empresarial "autónomamente".

Dicho esto, el también líder del PSPV ha hecho hincapié en que el Consell está tratando de solucionar los problemas "de acuerdo con el Estado" y, "sobre todo", está cumpliendo con la aportación destinada a Alicante en los presupuestos autonómicos para 2023.