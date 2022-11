La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas del sector de ámbito nacional que convocó el paro del pasado mes de marzo, ha vuelto a anunciar una nueva huelga indefinida a partir de la medianoche del próximo domingo, desatando todas las alarmas en las cadenas de distribución. Mientras la convocatoria ya es un hecho a nivel estatal, los autónomos de la provincia todavía no han tomado una decisión en firme con relación a si la secundarán, decisión esta que adoptarán en los próximos días. La que tiene claro que no se va a sumar es la Federación Provincial de Transportistas de Alicante (Fetrama), en la que se encuadran las principales empresas, que presentará un requerimiento a la Subdelegación del Gobierno para que las fuerzas de seguridad protejan a los camioneros que trabajen.

La plataforma ha procedido a convocar la huelga tras conocer el resultado de la votaciones llevadas a cabo durante el fin de semana por sus delegaciones territoriales. En estas reuniones se analizó la situación actual del sector tras las medidas aprobadas por el Gobierno de mutuo acuerdo con las organizaciones mayoritarias del sector, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Entre ellas destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un paquete de 450 millones de ayudas directas, como el descuento de 20 céntimos en el precio de los carburantes, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga, el refuerzo de la inspección del transporte o las ayudas al abandono de la profesión.

Desde la plataforma, sin embargo, se ha seguido denunciando el incumplimiento por parte de los cargadores de la legislación que impide trabajar a pérdidas, de lo cual responsabiliza al Ministerio de Transportes.

En este contexto, los transportistas autónomos de la provincia todavía no han tomado una decisión en firme sobre si acabarán o no secundando el paro. Uno de sus portavoces, Gonzalo Cantó, destaca que en determinados sectores, como es el caso del mármol, los camioneros han alcanzado acuerdos satisfactorios a nivel de precios, aunque no descarta que "al final, acabemos yendo a la huelga por solidaridad".

Por su parte, Fetrama, que forma parte del CNTC, asegura, al igual que ya sucedió en marzo, que no va a sumarse a la movilización. Su secretario general, Francisco Ortiz, señala que "las medidas están publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y lo que tiene que hacer el sector es hacerlas cumplir". Con todo, la organización pedirá la protección de las fuerzas de seguridad para evitar que se repitan incidentes como los registrados el pasado mes de marzo en algunos polígonos y se pueda mantener la actividad.