Los fondos Next Generation van camino de convertirse en una de las mayores decepciones de los últimos años, al menos para el sector empresarial de la provincia. Y es que, a pesar de los mil y un anuncios que se han realizado, las compañías siguen sin ver el dinero que, en teoría, iba a servir para dar un impulso a la economía española tras el covid.

Así al menos lo ha expresado los participantes en la mesa redonda que se ha celebrado dentro de la jornada Líderes con estrategia, que este miércoles ha organizado en Alicante la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en colaboración con el Sabadell y Garrigues, con el apoyo también de INFORMACIÓN. Un intercambio de experiencias que ha estado moderado por el socio de Garrigues en Alicante, Juan Antonio Pacheco.

"Todos teníamos muchas expectativas porque se suponía que iban a ayudar con las inversiones necesarias para afrontar los retos que tenemos por delante, pero no han llegado, yo no los he visto", ha señalado tajante la Business Sales Manager de Aceitunas Cazorla, Zulema Beresaluce.

"Sería interesante saber dónde están esos fondos, porque al sector industrial no han llegado", ha insistido, también, el CEO del Grupo Alacant, Joaquín Lancis, que ha ido más allá y ha recordado que algunos nuevos impuestos ambientales, como el que grava el plástico no reciclable, debe destinarse a sufragar ese programa. "Estamos contribuyendo para algo no revertirá en nosotros", ha recalcado.

En este mismo sentido, todos los participantes se han mostrado muy críticos con la falta de agilidad de la Administración, no sólo en la gestión de los fondos europeos, sino en todas sus actuaciones en general. "Los plazos que manejan no se corresponden con la agilidad que necesitamos ahora las empresas", ha insistido la representante de Aceitunas Cazorla.

"Muchas veces se excusan en que son garantistas, pero es pura ineficacia. Nos conformaríamos con que dejaran trabajar", ha apuntado, por su parte, el CEO del Grupo Marjal, Javier Fur.

Formación Profesional

Por otro lado, los empresarios también han mostrado su preocupación por la falta de mano de obra que sufren muchos sectores, como la construcción o la hostelería. "Es clave invertir en Formación Profesional, tenemos un problema grave", ha defendido Javier Fur.

En cuanto al entorno económico, todos han coincidido en destacar que el día a día de las empresas no está reflejando, de momento, la "debacle" que algunos auguran, en palabras de Joaquín Lancis, y que, además, llega cuando las empresas ya han adaptado sus estructuras y son mucho más ágiles ante los cambios.

En este sentido, durante el debate también quedó claro que la covid y los problemas posteriores no supusieron un golpe para toda la economía por igual, y que también hubo empresas que han visto su negocio crecer, como es el caso de la tecnológica FacePhi, especializada en la verificación de identidad. Una actividad que ha recibido un notable impulso, como ha destacado el máximo responsable de la firma, Javier Mira, que ha recordado que antes de la pandemia tenían una plantilla de 22 personas, y ahora ya rondan las 240.

Mira también ha destacado la necesidad de las empresas de adaptarse a los valores de las nuevas generaciones. «Creo que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época», ha destacado el empresario, que ha puesto como ejemplo que los jóvenes ya no solo valoran el salario, sino el proyecto, el trabajo que van a realizar o temas como la conciliación o el teletrabajo. La firma implantará en breve la jornada de cuatro días.