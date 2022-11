Garamendi entra en el conflicto de Alicante: del agravio en los presupuestos al apoyo a la CEV

Desde los inicios de la CEV como patronal autonómica, hace ahora cinco años, los gestos de respaldo por parte de la CEOE han sido más que evidentes, sobre todo coincidiendo con situaciones en las que se ha puesto en tela de juicio su representatividad en la provincia. Sin ir más lejos, en octubre de 2018, en plena escalada de tensión entre la organización que preside Salvador Navarro y Uepal, el entonces jefe de los patronos españoles, Juan Rosell, anunciaba que iba a afiliar a una de sus empresas a CEV Alicante. Sólo un mes después, de forma paralela a la proclamación de Garamendi como relevo de Rosell, se reforzó la presencia de la delegación alicantina en la cúpula CEOE. A partir de ahí, son varias las ocasiones en las que el vasco ha puesto en valor la labor de la CEV en pro de la unidad empresarial en la Comunidad Valenciana y, en particular, en Alicante.

Ahora este nuevo guiño de Antonio Garamendi se produce después de que los Presupuestos Generales del Estado hayan situado a la provincia en la última posición en inversión por habitante, después de quince años de agravios sistemáticos, y tras el ambiente de hostilidad empresarial que se ha reabierto en las últimas semanas. Más después de que la Cámara de Comercio de Alicante acabara convocando unilateralmente una protesta contra la falta de inversiones en la provincia de Alicante el pasado 3 de noviembre, y sobre todo después de que determinadas voces hayan vuelto a poner en cuestión una vez más la representatividad de la CEV y su papel en la defensa de los intereses de la provincia en un momento tan delicado como el actual.

El apoyo de Garamendi, en cualquier caso, coincide con el comunicado oficial que lanzó precisamente este jueves la CEV, ratificando el apoyo de Salvador Navarro y el empresariado de la Comunidad Valenciana a Antonio Garamendi en su reelección como presidente de la CEOE. Un respaldo que Navarro le transmitió personalmente en el marco del Redit Summit, aunque en el mes de septiembre el comité ejecutivo de la patronal autonómica ya dejó claro su apoyo al actual dirigente patronal.

En este contexto, Salvador Navarro, además, apeló a la unidad del empresariado «porque es la mejor garantía para defender los intereses que nos son propios, y más en un periodo de incertidumbre como el actual». Al respecto, señaló que la reelección de Garamendi «ofrece seguridad y garantiza la capacidad de diálogo para alcanzar los mejores acuerdos en el corto y largo plazo».

En la actualidad, la CEV cuenta con 30 vocalías en la CEOE y, entre los objetivos de la patronal valenciana, se encuentra seguir ganando peso en la cúpula de la organización empresarial y, con ello, influencia para dar respuesta a las reivindicaciones del tejido productivo de esta zona.

Reunión de la Plataforma per un Finaçament Just

La Plataforma per un Finançament Just, tal y como acordó a finales de octubre, ha convocado una concentración para el próximo viernes 18 de noviembre en Alicante para protestar contra la falta de inversiones para Alicante en los Presupuestos Generales del Estado y denunciar la infrafinanciación en la Comunidad Valenciana, justo coincidiendo con el quinto aniversario de la manifestación Per un Finaçament Just. Sin embargo, previamente, este mismo viernes, representantes de los partidos que están en la plataforma -PSPV, PP, Compromís, Unides Podem y Cs-, los sindicatos CC OO y UGT, y la patronal CEV se reúnen en la ciudad de Alicante con el fin de perfilar los últimos detalles de la concentración prevista para la semana siguiente.