Empresarios, sindicatos y partidos políticos ya habían anunciado su decisión de sumar fuerzas a través de la Plataforma per un Finançament Just para reivindicar más inversiones en los Presupuestos Generales para la provincia. Así que, de lo que se trataba este viernes, con una reunión en Alicante, era de calentar motores de cara a la concentración prevista para el próximo día 18 y, de paso, realizar un llamamiento que comprometiese al conjunto del territorio autonómico en las movilizaciones. El encargado de llevar la voz cantante en este sentido ha sido el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, quien ha querido dejar claro que "los problemas de Alicante son los problemas de la Comunidad Valenciana". La consigna ha sido asumida por el conjunto de los integrantes de la plataforma, que, aunque con matices, se han esforzado por escenificar una imagen de unidad de cara a la protesta.

La campaña para reivindicar un trato presupuestario justo para la provincia de Alicante, abanderada inicialmente por los empresarios y secundada posteriormente por los sindicatos y partidos políticos, ha entrado en una de sus fases decisivas, ante la cercanía de la concentración convocada ante la Subdelegación del Gobierno este próximo viernes a partir de las once de la mañana. Después de la protesta convocada unilateralmente por la Cámara de Comercio el pasado 3 de noviembre, a la que solo acudieron representantes empresariales y de la derecha, los integrantes de la Plataforma per un Finançament Just se han reunido en el Edificio San Fernando de la Universidad de Alicante mostrando un frente común.

Tanto la secretaria general de CC OO-PV, Ana García, como su homólogo en UGT, Ismael Sáez, han explicado que, coincidiendo con el quinto aniversario de la histórica manifestación celebrada en València para reclamar una financiación justa para la Comunidad Valenciana, se ha querido convocar la concentración en Alicante para insistir en esta demanda y denunciar, al mismo tiempo, la discriminación que está sufriendo esta provincia por parte del Estado en los Presupuestos Generales.

La parte importante

Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha reconocido que la reivindicación de una financiación justa para la Comunidad va a estar presente, aunque también ha enfatizado que "la parte importante" de la movilización va a estar centrada en el agravio que sufre Alicante y en las desventajas competitivas que para este territorio supone el déficit de inversiones. Así, ha destacado que representantes empresariales tanto de Castellón como de Valencia van a estar presentes en la protesta, "porque defender los intereses de Alicante es defender también los intereses de la Comunidad".

En lo que respecta a las formaciones políticas, José Muñoz, secretario de Organización del PSPV-PSOE, ha señalado que su partido está de acuerdo con la filosofía de los Presupuestos, que prevén 16.800 millones de gasto social para Alicante, aunque se ha mostrado conforme con ejercer como "lobby" para mejorar las inversiones. En este sentido, la coportavoz de Compromís, Àgueda Miró, ha querido resaltar el acuerdo alcanzado con los socios del Botànic para plantear una enmienda conjunta que permita elevar en 51 millones de euros las partidas para la provincia, mientras que Estefanía Blanes, diputada autonómica de Unides Podem-EU, se ha quejado de la acumulación de agravios presupuestarios que sufre este territorio.

El presidente provincial del PP, Toni Pérez, por otro lado, ha hecho referencia al centenar de enmiendas planteadas por su partido "para corregir unos Presupuestos que conceden 85 euros por habitante a la provincia, cuando otros tienen 1.100", al tiempo que Yaneth Giraldo, diputada autonómica de Ciudadanos por Alicante, ha destacado que su partido ha presentado propuestas por 50 millones.

El Consell, por último, ha anunciado que también celebrará el día 18 su pleno en Alicante, como una muestra de apoyo a las reivindicaciones.

A la reunión de la plataforma también acudieron, entre otros, la secretaria general de la CEV, Esther Guilabert; el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez; los secretarios generales de CC OO y UGT en l'Alacantí-Les Marines respectivamente, Paco García y Yaissel Sánchez; la secretaria general de CCOO en el Vinalopó-Vega Baja, Carmen Palomar; la síndica del PSPV-PSOE en las Cortes, Ana Barceló; el secretario provincial del mismo partido, Alejandro Soler; la secretaria de Políticas Públicas de Unides Podem, Lidia Montero; e Ismael Vicedo, en representación de Escola Valenciana.