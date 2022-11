Best Lawyers ha vuelto a incluir a Devesa & Calvo y a Sánchez Butrón Abogados entre los mejores bufetes de España. Ambos despachos de origen alicantino amplían en la última edición del prestigioso directorio jurídico norteamericano tanto el número de letrados como de especialidades.

En concreto, Best Lawyers reconoce ya hasta diez profesionales de la firma Devesa & Calvo en su directorio. El bufete, de esta forma, incrementa en dos los letrados reconocidos, al tiempo que amplía las áreas de especialidad. El despacho, centrado en abogacía de los negocios, ha situado en Best Lawyers a David Devesa, CEO y socio fundador del despacho, en las categorías family business e investments; a José María García Guirao, socio director del área Fiscal, en Tax Lau; a Sebastián Crespo, abogado socio del área de Litigación y Concursal, en Criminal defense, Insolvency & reorganization; a José Luis Valverde, socio del área de Laboral, en employee Law; a Miguel Calvo, socio del área Fiscal, en Tax Law”; así como a Horacio Alonso y Juan José Cortés, estos dos últimos of counsels de la firma para las áreas de Derecho Administrativo y Compliance, respectivamente. También constan, una vez más, entre los abogados reconocidos por Best Lawyers, para su categoría Ones to Wacht, María Roldán, letrada asociada del área mercantil, y Guiomar Díaz, letrada y economista asociada del área fiscal.

Entre la categoría especial de Lawyer of the year la firma ha obtenido además dos reconocimientos, los de Sebastián Crespo en materia de insolvency and reorganization Law, y José María García Guirao para Tax Law.

Devesa & Calvo fue la primera firma española en obtener la certificación Geart Place to Work Legal, la cual reconoce a los mejores lugares para trabajar del sector, toda vez que cuenta con oficinas en Alicante, Madrid y Valencia.

David Devesa ha mostrado su orgullo por estos reconocimientos y ha manifestado que “nuestro talento, nuestro equipo humano, es clave para explicar el constante crecimiento de nuestra firma. Continuaremos incorporando profesionales de gran valía a nuestra organización para reforzar la expansión nacional de Devesa & Calvo”.

Por otro lado, Best Lawyers ha incluido a Sánchez Butrón abogados y ocho de sus letrados en el ranking de los mejores abogados de España, poniendo en valor su profesionalidad, experiencia, grado de conocimiento y casos de éxito. De este modo, el despacho alicantino consigue incrementar su presencia en este ranking situando a un total de ocho abogados entre los mejores del país en 14 especialidades, erigiéndose como referentes en derecho urbanístico, inmobiliario, litigios, extranjería, penal, administrativo, bancario, financiero, arbitraje internacional y derecho de la Unión Europea.

En concreto, Cayetano Sánchez, CEO del despacho, aparece en Urbanismo, Gloria Pareja en Litigios, Pedro Zapata en Urbanismo y Derecho Administrativo, Mª Ángeles Fernández en Litigios y Derecho Penal, José Manuel Moreno en Derecho Inmobiliario, Derecho de la UE y Arbitraje Internacional, Doménico Guarneri en Derecho Bancario y Financiero, Arbitraje Internacional y Extranjería, María Meléndez-Valdés en Litigios, y Pepe Sellés en Derecho Bancario y Financiero

Según destacan desde Sanchez Butrón, Best Lawyers son los premios concedidos por una de las más antiguas y prestigiosas publicaciones del sector legal a nivel internacional y que distingue a los mejores abogados de cada país y que, durante cuatro décadas se han ganado el respeto del sector, los medios de comunicación y el público, como una de las fuentes más confiables de referencias legales.

"Best Lawyers se fundó hace más de 40 años para reconocer los logros excepcionales de los mejores profesionales del derecho", afirma el director general de Best Lawyers, Phil Greer. "Estamos orgullosos de seguir presentando los premios legales más respetados e imparciales en todo el mundo".

Los abogados del Ranking Best Lawyers in Spain están divididos por regiones geográficas y áreas de práctica. Son revisados por sus colegas en base a su experiencia profesional y se someten a un proceso de autentificación.