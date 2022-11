Chequeo al corredor mediterráneo: qué ha pasado hasta ahora y qué pasará

De entre las tres cosas que el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, se siente orgulloso está el chequeo semestral al corredor mediterráneo. "Tenemos un calendario con el que se puede fiscalizar al Gobierno", ha advertido en su intervención en el acto de Barcelona. Cada seis meses, el movimiento #QuieroCorredor bucea en el rompecabezas de los 14 tramos en los que divide la infraestructura ferroviaria y actualiza el grado de ejecución.

Este jueves, aprovechando el encuentro anual, han dado a conocer el segundo chequeo, de la mano de los ingenieros Francisco García Calvo y Xavier Lluch, y así mostrar el estado de los trabajos y las actuaciones pendientes. Y han relacionado los siete "hitos pendientes" para 2022.

Acabar el túnel de Castellbisbal

En el caso de Catalunya está la finalización de las obras del túnel de Castellbisbal (Barcelona). En la Comunidad Valenciana, la finalización de la colocación del tercer carril entre Castelló y València, la puesta en funcionamiento de la vía única en ancho ibérico en el tramo Moixent-La Encina. Y, ya en Murcia y Andalucía, se esperan los proyectos de los tramos restantes de la línea Murcia-Cartagena; el proyecto del soterramiento de Lorca; la definición de la alternativa a la línea Almería-Granada; y la solución de la electrificación en el tramo Ronda-Bobadilla.

La iniciativa empresarial siempre tira de ironía para no ofender demasiado. Y si días atrás impulsó una campaña publicitaria en la que se emulaba la llegada por fascículos del corredor, este jueves optó por regalarle a la ministra uno de estos coleccionables, algo que a Raquel Sánchez le hizo una gracia relativa. Poco antes, en la entrevista que le habían hecho durante el televisivo acto en el centro de convenciones, había pedido "abandonar la retórica del victimismo y ser optimistas".

Prioritario desde el 2011

Sánchez, carpeta en mano, relacionó las metas que se ha marcado su ministerio para los próximos meses y años. Recordó que hasta el 2011 no hubo la declaración como corredor prioritario de la Unión Europea y que, hasta dos años después, no se concretaron los proyectos. Visto así, no son 20 o 25 años de reclamación, como se apunta desde círculos empresariales y políticos. Y, recalca la ministra, desde 2018 han imprimido una velocidad de crucero que la mayoría de los intervinientes en el acto de #QuieroCorredor concedieron.

Los expertos García Calvo y Lluch han cuantificado estos avances: “Hemos pasado del 60% al 100% en estudios informativos y del 45% al 74% en obras”. La reivindicación, una vez más, fue la velocidad a la que se acomete lo que falta.

Horizonte: 2030

Además de insistir en que el ritmo de ejecución es el que se espera y que en 2030 estará acabado tal como marca la Unión Europea, Sánchez ha anunciado que en 2023 se extenderán 327 kilómetros más de vías, con lo que habrá un total de 700 kilómetros en obras.

En lo que se refiere a los próximos meses (algo que seguro que examinará oportunamente el movimiento empresarial) está previsto que Moixent-La Encina también esté listo a principios de 2023 y, a lo largo del año el Valencia-Castelló y el acceso al puerto de Sagunt, imprescindible para que la gigafactoría de Seat Volkswagen sea competitiva, ha recordado la ministra. En total, en el primer semestre del 2023, habrá 327 kilómetros más. Todo con el horizonte del 2030, que fue el que marcó Europa al ungirlo como prioritario.