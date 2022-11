Después de la traumática convulsión del mercado a raíz de la pandemia, de las heridas abiertas por las tensiones geopolíticas y del desacoplamiento de la cadena de suministro, que ha pasado de regirse por el principio del coste a hacerlo por el principio de seguridad, el concepto de glocalización, que permanecía agazapado, se impone como el nuevo marco de referencia.

El Índice de Complejidad Económica (ECI) que elabora el Growth Lab de la Universidad de Harvard sitúa a España en el puesto 32 del mundo, ocho posiciones peor que una década antes y por debajo de la posición que le correspondería por nivel de renta. Atribuye ese empeoramiento de la complejidad a la falta de diversificación de las exportaciones e insta en el futuro a diversificar la producción de su tejido empresarial utilizando el conocimiento existente. Sin una reacción inmediata, las proyecciones para 2029 prevén un crecimiento en España del 2,8% anual del ECI durante la próxima década. De confirmarse esta previsión, seguirá ubicándose en la mitad inferior de los países a nivel mundial.

Una parte sustancial de nuestras comunidades autónomas se encuentran inmersas en lo que los especialistas describen como “trampa del desarrollo”. Tras alcanzar un nivel de PIB per cápita del 75-100% de la media de la UE en los 2000, sus economías se han estancado y, como si de arenas movedizas se tratara, la subida de categoría se vuelve cada vez más complicada. La trampa de desarrollo se produce cuando en una región los costes tienden a ser demasiado altos para competir con los territorios menos desarrollados y sus sistemas de innovación no son lo suficientemente fuertes como para competir con los más avanzados.

La brecha regional en materia de innovación en Europa, y especialmente en España, ha aumentado, lo que demuestra que el problema no se limita a la falta de inversión en I+D, sino también a deficiencias en los ecosistemas regionales de innovación. País Vasco (un 16,7% por encima de la media), Comunidad de Madrid (13,3%), Comunidad Foral de Navarra (8,3%) y Cataluña (2,0%), son las únicas comunidades autónomas españolas con niveles de productividad superiores al promedio de la UE-27. La distancia entre la primera de ellas y la menos productiva de nuestro país, la Región de Murcia, es de 1,5 veces. Durante las próximas tres décadas, el crecimiento de la UE vendrá condicionado por las transiciones ecológica y digital. Por la batalla para conquistar la descarbonización, la electrificación basada en fuentes de energía limpias y la consolidación de la economía circular, por un lado; y por la cada vez mayor presencia de la automatización inteligente, tanto en el ámbito del software como en el del hardware, en una dinámica que acabará elevándose desde los procesos más simples, ya sea la medicina de precisión o el transporte de última milla, hasta la automatización de ecosistemas enteros. El reto es que las medidas que se adopten no agraven las disparidades regionales heredadas de nuestra incapacidad para responder al cambio de paradigma que produjo el estallido de la revolución tecnológica desde finales de los 90 del pasado siglo.

El imperativo ‘security by design’ en el que tanto se lleva insistiendo desde el ámbito de la ciberseguridad para minimizar las vulnerabilidades del software y de los dispositivos físicos (sin la deseable receptividad por parte de las empresas y la Administración), cobra nueva relevancia en un tiempo de inestabilidad geopolítica dominado por la inteligencia y la gestión de datos. Y de igual forma que se reclama ese diseño seguro desde el principio, para no desvirtuar el potencial de la unión de conectividad e inteligencia, la sociedad va a exigir que el nuevo ciclo tecnológico que ahora se abre, que cambiará por completo sectores económicos y formas de cohesión social, sea ‘human by design’.