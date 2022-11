La provincia de Alicante cuenta con un sector público local saneado. Así lo ha aseverado Antonio Mira-Perceval, síndic de comptes, en base a las cuentas fiscalizadas de los ayuntamientos, las cuales, en general, presentan remanentes de tesorería muy elevados y resultados presupuestarios positivos. La gestión de los recursos, afirma, ha ido mejorando de forma progresiva en los últimos años, algo que atribuye en gran parte a la labor que viene realizando la institución a la que representa, así como a las medidas coercitivas que se han ido incorporando a través de diferentes cambios normativos. Pese a esta progresión, advierte de que a los consitorios todavía les queda camino por recorrer en materia de control, pricipalmente, desde el punto de vista tecnológico.

Mira-Perceval ha intervenido en el Foro de Municipalismo organizado por INFORMACIÓN para explicar la labor que desarrolla la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, un organismo que, reconoce, no cuenta con muy buena prensa entre las administraciones. "No hemos venido aquí para hacer amigos", ha aseverado, para añadir, a continuación, que "muchas veces se utiliza esta institución como arma arrojadiza. La usamos cuando criticamos a los otros y viceversa". Con todo, ha querido aprovechar su intervención para lanzar un mensaje en positivo, argumentando que "nuestra misión es la de colaborar para que las administraciones presenten cuentas veraces y que gestionen los presupuestos con regularidad y eficiencia. En ocasiones señalaremos lo que no nos parece bien, pero también lo que se hace de manera adecuada".

De igual forma, ha querido remarcar que, pese a sus muchos años de funcionamiento, la Sindicatura de Comptes "es una gran desconocida para los ciudadanos e, incluso, para los diputados que eligen a los síndicos". En este sentido, ha remarcado el prestigio que atesora entre las instituciones de control externo, recordando que, cuando la Unión Europea abrió un procedimiento contra el Gobierno español por falsear el déficit público, "fuimos la única institución mencionada por Eurostat por haberlo señalado". También ha destacado que es un órgano colegiado y que, desde que se creó, todos sus informes, excepto el del caso Blasco, en el que el propio Mira-Perceval emitió un voto particular, se han aprobado por unanimidad.

Balance

Tras este preámbulo, ha pasado a analizar la situación del sector público local de la provincia, el cual afirma que está saneado. Así, y tomando como referencia los datos de 2021, se pone en evidencia que los ayuntamientos alicantinos alcanzaron un remanente de tesorería para gastos generales de 654 millones de euros, frente a los 294 de 2016, mientras que el resultado presupuestario ajustado se situó en 230 millones, ocho más que los de cinco años antes. Los ingresos corrientes por habitante, por otro lado, ascendieron a 1.009 euros, cuando en 2016 estaban en 912, y los gastos corrientes a 859, frente a los 732 del citado 2016. Otro dato destacado es el correspondiente a los gastos de capital, es decir, lo que los ayuntamientos invierten directamente en sus municipios, que han pasado de 55 a 110 euros por habitante.

Mira-Perceval ha señalado que esta mejoría experimentada por las cuentas de las entidades locales ha sido fruto, en buena parte, de la labor desarrollada por la Sindicatura de Comptes, y de la coordinación que mantienen con el Tribunal de Cuentas para evitar solapamientos. Así, destaca que la institución ha visto reforzada su labor gracias a un incremento de sus medios técnicos y materiales, lo que ha permitido incrementar las fiscalizaciones de control hasta un punto en el que, ha indicado, "resulta muy difícil encontrar un ayuntamiento que no haya recibido ningún requerimiento para analizar algún aspecto de su gestión".

También se ha referido a los cambios normativos que han permitido la implantación de multas coercitivas, lo que posibilita, enfatiza, que "tengamos potestad para sancionar si alguna administración no aporta la información requerida. De momento, no hemos impuesto ninguna multa, aunque sí que hemos iniciado procedimientos". Asimismo, ha hecho referencia a la labor de los medios de comunicación, indicando que, "en ocasiones, nos hemos evitado la imposición de sanciones, porque los asuntos han sido publicados en la prensa".

Rendición de cuentas

Toda esta labor, añade, ha permitido que la Comunidad Valenciana tenga en estos momentos el índice más elevado del conjunto de España en materia de rendición de cuentas por parte de los ayuntamientos, al haberse alcanzado el 91%. Asimismo, la totalidad de los consistorios de la provincia han rendido su información contractual correspondiente a 2021.

Además, y para el síndic eso es lo más importante, se ha podido comprobar que los ayuntamientos están mejorando su entorno de control, aunque con el matiz de que todavía queda camino por recorrer, sobre todo en el aspecto tecnológico.