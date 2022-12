Buenas noticias para los pensionistas. El dato adelantado del IPC de noviembre permite calcular la revalorización que deberá aplicar el Gobierno a las prestaciones contributivas el próximo año y que, si se confirma la cifra difundida este martes por el INE, será de un 8,46%. Un incremento más que significativo que en la provincia beneficiará a casi 299.000 pensionistas, a los que hay que sumar los cerca de 23.000 hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital, que también verán incrementadas sus ayudas en la misma proporción.

El nuevo sistema de cálculo para fijar la cuantía de la pensiones establece que la revalorización de las pensiones contributivas se fijará al finalizar el mes de noviembre, calculando la inflación media de los 12 meses anteriores. Por eso, aunque en realidad el IPC de este mes ha caído hasta el 6,8%, gracias al menor coste de la electricidad y de los carburantes y encadena ya cuatro meses de moderación de la subida, el aumento de las prestaciones contributivas deberá ser del citado 8,46%.

En términos prácticos, esto significa que la paga media que reciben los pensionistas alicantinos se verá incrementada a partir de enero en unos 80 euros mensuales, lo que provocará que por primera vez en la historia se sitúe por encima de los mil euros. En concreto, pasará de los actuales 945,73 euros que reflejan las estadísticas oficiales de la Seguridad Social, a 1.025,73 euros.

Aunque, claro está, que se trata solo de una media y que la subida final de cada beneficiario dependerá de la prestación que recibe. En este sentido, cabe recordar que en el caso de Alicante casi un tercio de los pensionistas reciben complementos a mínimos –lo que significa que por las cotizaciones acumuladas les correspondería una cuantía por debajo del mínimo establecido legalmente para cada tipo de pensión-, y que aproximadamente un 25% de los beneficiarios de la provincia cobra menos de 600 euros mensuales y el 56%, menos de 800.

Así, por tipos de pensiones las más numerosas y las más elevadas son las de jubilación. Las reciben 212.832 alicantinos, por un importe medio de 1.071,97 euros, lo que supone que registrarán un aumento medio de 90,6 euros a partir de enero.

Por su parte, las prestaciones de viudedad suman otros 80.866 beneficiarias en Alicante, que cobran un importe mucho más modesto: la media está en 707 euros. De esta forma, la subida para ellos será de 59,8 euros. Aún más bajas son las pensiones por orfandad que ingresan 12.466 residentes de la provincia, con sólo 387,3 euros de media. Esto supone que a partir de enero les subirán 32,7 euros.

Por último, las pagas por incapacidad permanente alcanzan las 23.151 a 31 de octubre, con una media de 936 euros, por lo que experimentarán un incremento de alrededor de 79,1 euros.

La subida del 8,46% también se aplicará a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, que en la provincia reciben algo más 23.000 hogares, según los datos del Gobierno.

No contributivas

Un caso distinto es el de aquellos que reciben una prestación no contributiva, por no haber trabajado nunca o no acumular los suficientes años de cotización. Unas prestaciones que abona directamente el Imserso y que en Alicante suponen el sustento de 17.900 personas. En este caso, el Gobierno ya anunció que mantendría la subida del 15% que aplicó de forma extraordinaria a partir del pasado mes de julio, para aliviar las consecuencias que tenía en este colectivo la subida de los precios. Aún así, las prestaciones siguen siendo extremadamente bajas: la pensión media de jubilación no contributiva asciende en estos momentos a 499 euros en la Comunidad Valenciana, y las de incapacidad permanente a 537 euros, cifras con las que es muy difícil subsistir.