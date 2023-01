La Unión Europea afronta el nuevo año con más sombras que claros en su horizonte. La guerra de Rusia en Ucrania, las consecuencias de la crisis energética y una inflación disparada, que superó el 10% en noviembre y que seguirá siendo elevada en 2023 pese al endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), empujarán al club hacia una recesión económica durante los primeros meses.

Un año con grandes desafíos por delante en el que los Veintisiete tendrán que seguir vigilando estrechamente la evolución del mercado del gas y lanzar la reforma del mercado eléctrico para evitar que los precios continúen contaminando la factura de la luz, decidir qué respuesta dar al plan de subsidios anunciado por la administración de Joe Biden para financiar la transición energética de la industria estadounidense, ejecutar los fondos del programa Next Generation EU y negociar la revisión de unas reglas fiscales que se han quedado obsoletas.

«Políticamente tendremos discusiones difíciles pero hay margen para llegar a acuerdos. Los países han cambiado mucho en los últimos años y han aceptado cosas que hace unos años jamás hubieran aceptado», explica Gregory Claeys, analista de uno de los think tanks económicos de referencia en Bruselas como es Bruegel.

Es el caso del tope de 180 euros por megavatio hora al precio del gas, acordado in extremis el pasado 19 de diciembre por los Veintisiete (solo con el voto en contra de Hungría y un par de abstenciones de Holanda y Austria) para evitar picos desorbitados de precios como los registrados en agosto pasado. Una medida a la que durante meses se resistieron la Comisión y muchas capitales europeas y que finalmente entrará en vigor a mediados de febrero.

No obstante, la energía seguirá siendo uno de los grandes desafíos en 2023 debido a que los precios seguirán siendo «significativamente» más elevados que antes de 2021. «Los altos precios de la energía han estado detrás de la elevada inflación y de la mayoría de los demás problemas económicos a los que se ha enfrentado Europa desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La UE tardará años en poder sustituir el gas ruso y será difícil encontrar alternativas igual de baratas» así que el próximo invierno «podría ser aún más difícil que este», augura Phillip Lausberg, analista del European Policy Center (EPC).

De ahí la urgencia de la reforma del mercado eléctrico. La propuesta de Bruselas llegará en el primer trimestre de 2023, antes de la cumbre de líderes europeos de marzo, y pondrá el foco, según los primeros documentos de trabajo, en lograr que los precios de las tecnologías inframarginales -como la nuclear o las renovables- se fijen en función de sus costes reales de producción y no en función del que marca la energía más cara, como es el gas.

Otro de los grandes debates que dominarán la agenda europea será el plan de inversiones diseñado por Washington para luchar contra la inflación y financiar la transición energética de sus empresas (llamada Ley para la Reducción de la Inflación o IRA, en sus siglas en inglés).

Un estímulo de 370.000 millones de dólares que ha disparado las alarmas en Europa ante el temor a que este dopaje hunda la competitividad europea y provoque un éxodo masivo de empresas. Para algunos socios, la solución pasa porque la UE adopte una medida similar e incluso un fondo para la soberanía europea. Para otros, algo así podría reavivar las tensiones y derivar en una guerra comercial. Bruselas presentará un plan antes de finales de enero al que se deberá dar una primera respuesta en la cumbre de líderes convocada para el 9 y 10 de febrero.

«Lo importante es no caer en una situación en la que las inversiones se hagan en Estados Unidos y no en Europa», explicaba en el último Consejo Europeo la presidenta, Ursula von der Leyen, que todavía confía en arrancar excepciones específicas para la industria europea, como los fabricantes de automóviles.

Es lo que han pedido Berlín y París hace dos semanas. «Si no logramos suavizar la postura de Estados Unidos tendremos que venir con nuestro propio plan de subsidios y cambiar nuestras reglas de ayudas de estado. No está en nuestro ADN, pero sería ingenuo no hacerlo», opina Claeys. A pesar de las negociaciones en curso, Lausberg cree que es «poco probable que Estados Unidos revise los principales elementos discriminatorios del IRA» lo que «exigirá una política industrial europea más enérgica».

Fondos de recuperación

Más allá de la crisis energética y las relaciones comerciales, 2023 será otro año decisivo en la ejecución de los fondos de recuperación de los cuales ya se han desembolsado 136.000 millones de euros. La gran discusión será la reforma de las reglas fiscales, suspendidas al inicio de la pandemia con la activación de la cláusula general de escape que finaliza en 2024.

La Comisión Europea ya ha lanzado el debate para revisar las reglas del déficit y la deuda con un primer documento que incluye sendas para la reducción de la deuda, planes adaptados a cada país, más flexibilidad y multas más pequeñas pero efectivas.

«Ha sido una propuesta bastante revolucionaria. Pero no sé si con la guerra en Ucrania y la crisis energética tendrán tiempo suficiente para discutir con seriedad sobre ello», explica Claeys. Según fuentes europeas, la propuesta legislativa podría llegar en marzo y el debate concretarse en presidencia española de la UE durante la segunda mitad de 2023.