La rebaja del IVA de los alimentos básicos aprobada por el Gobierno la pasada semana ha llegado este lunes al comercio alicantino de forma muy desigual según el establecimiento escogido para realizar las compras. Mientras que supermercados y grandes superficies ya lucían desde el mismo momento de su apertura los nuevos precios, entre los pequeños establecimientos muchos eran los que se resistían a aplicar la reducción hasta agotar el género que tienen comprado en el almacén y que han pagado a sus proveedores con las tarifas anteriores.

Así podía comprobarse en el Mercado Central de Alicante, donde eran mayoría las paradas afectadas por las medidas –la bajada se aplica al pan, la leche, los huevos, las frutas y las verduras, pero deja fuera a la carne o el pescado- que no habían cambiado sus rótulos. "Es que la fruta que tengo hoy la compré cuando todavía era 2022 y la pagué con IVA. Cuando vaya a reponer ya miraré", apuntaba Antonio Sirvent, desde su puesto en la planta baja del histórico edificio de la capital de la provincia.

En términos similares se expresaba Yolanda Segarra, al frente de una parada especializada en huevos, quien, además se mostraba crítica con los efectos de la medida. "Yo creo que llega tarde y, sobre todo, no va a compensar la subida que ha habido en los últimos meses", señalaba la comerciante, que ponía el ejemplo de una docena de huevos de calibre grande, que hace solo medio año se pagaba a 2 euros y hoy estaba a 2,80. Con la supresión del IVA, que ahora es del 4% para este alimento, el ahorro apenas será de unos 11 céntimos.

Pérdidas

En otros casos, los comerciantes ya han asumido que van a perder dinero. "Yo no tengo más remedio que aplicarlo, pero a mí la panadería ya me ha dicho que no me baja los precios para compensar las subidas de costes que han tenido", se lamentaba Susana Gómez, al frente de uno de los despachos de pan que hay en el Mercado.

Eso sí, también ha habido quien sí ha cumplido desde el primer día, como el presidente de los concesionarios de los mercados municipales de Alicante, Francisco Alemañ, que esta mañana había modificado sus básculas en su parada de frutas para reflejar la supresión del IVA. "Los mercados siempre hemos estado al lado de los clientes y estoy seguro de que ahora también lo haremos", aseguraba el representante de los comerciantes.

Frente al desconcierto y las dudas del pequeño comercio, en los supermercados las rebajas se han aplicado con normalidad desde el mismo momento de la apertura. "Nos hemos pegado un trabajazo para que todo estuviera a tiempo", reconocía uno de los empleados del establecimiento de una conocida cadena en la calle Calderón al ser preguntado. En otro local cercano a media mañana aún estaban cambiando algunos rótulos, aunque en la caja ya salía el precio correcto.

Mientras, los clientes acogían la rebaja del IVA entre la esperanza y el escepticismo. "Cualquier medida que se adopte para paliar la inflación es positiva", señalaba Guillem Palomares, mientras hacía cola en una de las paradas del Mercado, aunque, eso sí, reconocía que no había notado excesiva diferencia.

Sólo un euro por compra

En este sentido, el secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat (UCCV), Vicente Inglada, ha insistido en que la supresión del IVA en los alimentos básicos y la rebaja del 10% al 5% en la pasta y el aceite "debe aplicarse de forma inmediata, con independencia de cuándo se haya comprado el género" y reclama responsabilidad a los comerciantes para evitar que se aproveche para realizar subidas encubiertas de precios.

Además, desde la UCCV lamentan la escasa repercusión real que tendrá la medida sobre los bolsillos de los ciudadanos, ya que calculan que el impacto apenas será "de un euro o un euro y medio por compra", según apunta Inglada, que reclama extender la rebaja a más productos.

Una petición que también realizan desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. "No entendemos que se limite tanto. Debería aplicarse también a carne, pescado, productos de higiene personal o de limpieza, que también consideramos de primera necesidad", señala su presidente, Fernando Móner. Sobre todo porque, como recuerda, esta bajada del IVA de los alimentos básicos tendrá un impacto muy inferior al gasto extra que tendrán que realizar la mayoría de hogares tras el fin del descuento de 20 céntimos por litro en los carburante.