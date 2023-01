Los hosteleros lo tienen claro: generalizar el cobro a clientes que reservan y no se presentan

El sector de la hostelería está convencido de que la solución para acabar con uno de sus grandes males, las personas que reservan mesa y luego no se presentan en el restaurante, es cobrar una penalización. Según apuntan desde la federación de hosteleros de la provincia de Pontevedra, es una práctica que está ya extendida especialmente en los restaurantes de cocina de autor, tal y como informó ayer FARO DE VIGO, del grupo Prensa Ibérica, y en citas especiales como en las cenas de Nochebuena, Fin de Año, Reyes u otros momentos con menús cerrados que suponen un importante desembolso para el local y cuya no asistencia final sin avisar por parte de los comensales supondría fuertes pérdidas económicas.

“Pero lo normal es que se empiece a generalizar en los restaurantes. En Vigo se están haciendo ya en muchos. Es sencillo, se pide la tarjeta de crédito al cliente a la hora de reservar y si no aparece, se le hace un cargo. Es como todo, con los aviones o los hoteles, sino cancelas con antelación, lo normal es que se te cobre”, explica Rubén Pérez, directivo de la Federación Provincial de Hosteleros de Vigo (Feprohos) y presidente de la asociación de hosteleros y comerciantes Zona Náutico. El objetivo final es evitar dejar de facturar, pues una mesa que se tenía reservada para varios comensales, sino aparecen, queda vacía.

Cada vez son más los restaurantes de Vigo que apuestan por “penalizar” ese absentismo en las reservas. Y la idea es que esta práctica se generalice. La fórmula es sencilla. A la hora de hacer la reserva e introducir tus datos, normalmente a través de la web, o aunque también puede ser por teléfono, se te solicita también la información de tu tarjeta de crédito: si no acudes a tu cita o no cancelas con 24 horas de antelación, se te penalizará con una sanción que depende del restaurante, pero que de media suele rondar los cuarenta euros. En algunos casos, no obstante, se llega a cobrar hasta veinte euros por cada comensal: es decir, una mesa de ocho que no haya acudido, se le penalizará con 160 euros. Precisamente, gracias a esta fórmula, apenas hubo personas que reservaron cenas de fin de año y posteriormente no acudieron sin antes cancelar, pues sabían que si lo hacían tendrían que pagar una penalización.

Los restaurantes tienen otros métodos para poner coto a la no presentación, como la triple confirmación (por teléfono, un mensaje al móvil y un correo electrónico) o, incluso, listas de fiabilidad de clientes (el que ha plantado al chef difícil lo tendrá para hacerlo por segunda vez).

La no presentación de los clientes que tienen reserva trae de cabeza a los cocineros, que en Vigo están dispuestos cada vez más a ponerle cerco con sistemas para realizar reservas que son ya habituales desde hace tiempo fuera de Galicia y, sobre todo, en la alta cocina o los restaurantes con cocina de autor. Más que nada porque es sobre todo a estos últimos a los que más perjudica que no acudan los clientes esperados porque los menús son cerrados en muchos casos y, además de no ingresar, se pierde dinero por el producto adelantado.

La mayoría de restaurantes normalmente ofrecen la cortesía de guardar quince minutos la mesa sobre la hora de reserva. A partir de ahí, se pone a disposición de otros clientes. Normalmente, en la mayoría de establecimientos se ofrecen ahora dos turnos de comida y de cena, uno más temprano y otro más tarde. En el primero, se le pide a los comensales dejar la mesa a una hora determinada para dejar su sitio a los que tienen reserva en el turno siguiente.

Turistas, “obligados” a cenar en Fin de Año en la habitación del hotel por el lleno en los restaurantes

Conseguir una mesa en Vigo para cenar en restaurantes en Fin de Año fue una misión realmente complicada. Fueron muchas las familias que vinieron a Vigo a pasar esa noche tan especial y se quedaron en un hotel pero en algunos casos el alojamiento no ofrecía servicio de cena esa noche y, en otros, les fue directamente imposible conseguir mesa en un restaurante. “Hubo huéspedes que compraron el marisco y lo cenaron en su propia habitación”, asegura Rubén Pérez. Los empresarios del sector apuestan así por ampliar la oferta de cara al año que viene.

El propio alcalde, Abel Caballero, se refirió al éxito de ocupación turística del pasado fin de semana. Pese a las lluvias y el temporal, Abel Caballero apuntó que la ciudad superó el 85% de la ocupación en hostelería. “Estamos teniendo una ocupación inimaginable pese a las lluvias. Continuamos siendo centro de atención del ámbito del turismo en la ciudad”, apuntó el alcalde. Los hoteles y los pisos turísticos están registrando, durante los picos de las fechas navideñas, prácticamente un 100% de ocupación en Vigo.

Otro de los fenómenos que ha despuntado este año son los menús por encargo durante las fiestas navideñas. Muchas familias y turistas han apostado por encargar los menús de Nochebuena o Fin de Año a restaurantes que ofrecieron este servicio en Vigo, una alternativa que está pensada sobre todo para personas a las que ese día no les apetece cocinar y quieren desentenderse también de tener que hacer la compra.