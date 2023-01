No ha sido un buen año, pero, como mínimo, la situación no ha ido a peor. Los concesionarios alicantinos han logrado esquivar la caída de ventas registrada a nivel nacional e incluso han logrado cerrar con una ligera mejoría gracias al mayor impulso que ha cobrado la economía provincial por la recuperación turística. Una mejora que se ha notado sobre todo en las zonas de costa, que también fueron las más afectadas en su día por el parón de las matriculaciones que provocó la pandemia, que luego se ha prolongado por la falta de suministros que sufren los fabricantes.

De esta forma, mientras que a nivel nacional el pasado ejercicio se cerraba con una caída del 5,4% en las ventas de turismos y todoterrenos, hasta las 813.396 unidades; los concesionarios de la provincia lograban salvar los muebles al contabilizar 31.886 operaciones. Una cifra que todavía representa aproximadamente la mitad de lo que era habitual en Alicante antes de la pandemia, pero que supone una pequeña mejoría del 0,7% tras dos ejercicios consecutivos de caída, de acuerdo con los datos que facilitan las patronales del sector, Anfac, Faconauto y Ganvam.

El dato cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la mejora llega por la vía de las adquisiciones que realizan las empresas para sus flotas –incluidas las de renting-, que aumentan un 28,2%, hasta las 9.576 operaciones; y, especialmente, por el incremento de compras de particulares, que suben un 8,6%, hasta las 16.801 operaciones. Una prueba de que la recuperación económica ha sido intensa en este ejercicio en la zona.

Por el contrario, las matriculaciones de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor –las conocidas como Rent A Car-, descienden un 36,8%, hasta las 5.509, y se quedan muy alejadas del peso que llegaron a tener en la zona, donde tradicionalmente estos operadores acaparaban casi la mitad del mercado.

Una situación que ha cambiado por completo y no porque no exista demanda por parte de esta compañías. El problema es que, con la escasez de suministros y la producción limitada que tienen la mayoría de fabricantes en estos momentos, la mayoría de marcas está derivando los vehículos que salen de sus factorías al segmento particular y el renting, que les deja un margen más elevado que las grandes alquiladoras, que acostumbraban a negociar grandes descuentos a cambio de pedidos grandes.

Turismo

Desde la patronal de los concesionarios Faconauto no dudan en vincular la mejor situación que se ha registrado en Alicante con el impulso que ha supuesto el turismo a la actividad económica de la zona, y señalan que también otras zonas turísticas, como Canarias, Baleares o Málaga también cerraron el pasado año con cifras positivas.

También lo corroboran los establecimientos de la zona. "La demanda de los particulares va muy ligada a la situación económica y es evidente que ha mejorado considerablemente", apunta el propietario del concesionario de Ford en Benidorm (Autonáutica), Ginés Pérez, que califica de "aceptable" el ejercicio.

En cualquier caso, esto no significa que los empresarios del sector estén conformes con la situación, y señalan que siguen persistiendo los problemas que arrastran desde hace ya dos años, aunque hayan aprendido a convivir con ellos. En concreto, persisten los retrasos de más de seis meses en la entrega de los vehículos nuevos, siempre que el cliente no acepte alguno de los pocos que haya disponibles en ese momento.

Coche eléctrico

A todo lo anterior, Pérez también suma las dudas que sigue generando la transición eléctrica en muchos clientes, "que está retrasando algunas decisiones de compra, porque los clientes siguen sin verlo claro, en especial por la falta de puntos de recarga". En cualquier caso, el propietario de Autonáutica cree que en 2023 crecerá la cifra de matriculaciones por la demanda retenida y, en especial, por la necesidad de muchos conductores de cambiar unos vehículos cada vez más envejecidos.

Otros concesionarios de la zona creen, además, que la entrada en vigor de la nueva normativa que restringirá el tráfico a los vehículos más contaminantes en las ciudades de más de 50.000 habitantes supondrá otro aliciente para que las ventas aumenten, según apunta Antonia Sola, desde el concesionario de KIA en Benidorm.

Mientras tanto, la mayoría de concesionarios está compensando la caída de ingresos por ventas con el considerable repunte de la carga de trabajo que tienen los servicios postventa, es decir, los talleres, como reconoce Sola.

En cualquier caso, las cifras dejan claro que el cambio de mentalidad ya ha empezado a producirse. Así, la cuota de mercado de los coches diésel –antaño la motorización más vendida- el año pasado apenas sumó el 12,46% de las matriculaciones en la provincia. Los coches de gasolina se mantienen como los reyes, con el 53% del total, pero los híbridos, eléctricos y los vehículos a gas concentran ya hasta el 34,47% de las ventas en Alicante.