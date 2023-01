Aunque gracias a los avances tecnológicos y a la mejora de la gestión la mayoría de los contribuyentes apenas tarda unos días en recibir la devolución de la Renta, cada año miles de alicantinos llegan al nuevo año sin haber visto ni un solo euro. Una situación que, por lo general, suele afectar a aquellos ciudadanos a los que Hacienda ha requerido más información o documentación adicional al detectar en su declaración algo que no le cuadra con los datos que tiene en su poder.

De esta forma, el pasado 30 de diciembre se encontraban en esta situación hasta 12.866 contribuyentes de la provincia, el 2,5% de todos los que solicitaron la devolución durante la campaña de 2022, de acuerdo con el balance que ha publicado la Agencia Tributaria. Son algo menos que el año pasado, cuando se vieron en esta tesitura hasta 13.122 contribuyentes.

Aunque en otras épocas se llegaba a dar el caso de que un porcentaje de contribuyentes no hubiera recibido el dinero por los retrasos que se producían en la gestión, lo cierto es que hace bastante tiempo que esto no ocurre. "A la Agencia Tributaria no le gusta pagar intereses", señala el secretario general de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo, que recuerda que si la demora fuera culpa de la Administración debería abonar hasta un 4,0625% anual.

De esta, lo normal es que todos estos contribuyentes hayan recibido ya una comunicación del organismo público demandándoles más información, lo que interrumpe el plazo máximo de seis meses que Hacienda tiene para ingresar las devoluciones sin coste adicional.

Al respecto, Mollinedo señala que la principal fuente de discrepancias suele darse con las deducciones que se aplican los contribuyentes o, por ejemplo, por no haber incluido alguna subvención, como las que existen para la compra de vehículos ecológicos o las que se han dado para incentivar el consumo.

Un caso muy habitual se da con las deducciones por donaciones a ONG, que no se pueden desgravar si el donante no se ha identificado debidamente al realizarla. O con la deducción por compra de vivienda, que sólo se puede aplicar al porcentaje de la hipoteca que se corresponda con el importe escriturado, aunque el préstamo sea de mayor importe, como ocurría en muchos casos durante el boom inmobiliario. Igualmente, también suele saltar la alarma cuando algún inquilino pretende desgravarse por el alquiler, pero el propietario no lo ha declarado.

Sanciones

Cuando se produce alguna de estas situaciones y finalmente se revisa el resultado de la declaración pueden ocurrir dos cosas. La primera, que la cantidad a devolver sea menor, lo que supondrá una penalización para el contribuyente del 15%, según recuerda Mollinedo. Y, la segunda, que salga a ingresar, lo que supondrá una sanción del 50%, que, eso sí, puede rebajarse con la aceptación de conformidad.

En total, las devoluciones pendientes de aclarar suman este año un importe de algo más de 18 millones de euros.

Más allá de estos casos, el balance ofrecido por la Agencia Tributaria señala que el año pasado se presentaron en total 855.390 declaraciones en la provincia, lo que supone 20.415 más que el año anterior y un nuevo récord absoluto. Un aumento propiciado por el incremento de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, que están obligados a declarar, aunque no lleguen al mínimo exento, y por el incremento del número de trabajadores en activo.

Eso sí, la cifra de declaraciones a devolver se redujo de 520.024 a 507.937, de las que ya se han devuelto 495.071, por un importe de 305 millones de euros.