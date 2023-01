UGT ha anunciado que plantará una "oposición militantemente contraria" a que las empresas vayan de manera generalizada al extranjero para ir a buscar los trabajadores que dicen no encontrar en el mercado laboral español. Así lo ha anunciado el secretario general, Pepe Álvarez, que ha instado a las compañías a recurrir prioritariamente a los 2,8 millones de parados registrados actualmente en España para cubrir dichas vacantes y mejorar las condiciones laborales y salariales para así hacerlas atractivas. "Somos plenamente conscientes de que en nuestro país hay suficiente mano de obrar para cubrir esas vacantes de manera generalizada", ha afirmado el líder sindical. "No es una posición antinmigración, si no todo lo contrario. Queremos que primero las personas que han entrado en nuestro país y que están sin trabajo puedan orientarse y ocupar uno de estos puestos de trabajo", ha aclarado.

La "oposición militante" de UGT se refiere a la reforma del reglamento de extranjería diseñada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Esta amplia las competencias del mismo para intervenir en el mercado de trabajo y rebajar las trabas para que las compañías consigan permisos de trabajo para empleados venidos de fuera de España. El Ministerio de Economía puede, a petición del de Seguridad Social, añadir aquellas profesiones que considere oportuno al "catálogo de difícil cobertura", lo que amplifica las posibilidades de las empresas para acudir a otros países a contratar profesionales. El secretario general de UGT ha considerado un "fracaso absoluto de los servicios de empleo de nuestro país" que las empresas tengan que ir proactivamente al extranjero para buscar a personas dispuestas a cubrir determinadas vacantes en España. "Si el Gobierno renuncia, nosotros no vamos a renunciar. [...] Hay personas en nuestro país, con papeles, sin papeles, de todo tipo de nacionalidades que están esperando a recibir alguna de esas ofertas de empleo. ¿Alguien se cree que [con 2,8 millones de parados] no hay gente dispuesta a aceptar esas ofertas?", ha insistido. ¿Cómo UGT boicoteará esa contratación en origen? "Bloqueando en el Parlamento o antes de que lo ponga en marcha el Gobierno", ha explicado Álvarez, sin dar más detalles. Subida "inmediata" del salario mínimo Álvarez ha anunciado esa oposición a la contratación en origen de manera generalizada en la tradicional rueda de prensa de inicio de año del sindicato. En dicha rueda de prensa, el líder de la UGT también ha reclamado al Gobierno que "proceda de manera inmediata a la subida del salario mínimo interprofesional". Esta es una de las carpetas pendientes del ejercicio anterior, que por divisiones internas en el propio Ejecutivo no alcanzó a aprobarlo vía Consejo de Ministros. En vez de la revalorización, el Gobierno aprobó una prórroga técnica de la cifra actual de 1.000 euros brutos (en 14 pagas). "El Gobierno ya sabe lo que van a hacer los países de nuestro entorno", le ha reprochado Álvarez al Ejecutivo. "Se impone la necesidad de subir el SMI tal como planteamos las organizaciones sindicales en 1.100 euros, dejando efectivamente la puerta abierta por si la inflación sigue disparada y es necesario hacer una revisión de dicha subida a mediados de año. [...] No es una cosa menor, si se sube a los 1.100 euros va a cambiar la vida de más de tres millones de trabajadores en nuestro país", ha añadido. Sin novedades en pensiones La otra carpeta pendiente del 2022 en materia laboral es la reforma de las pensiones. Aquí las conversaciones entre el Ejecutivo, patronal y sindicatos prosiguen entre bambalinas y sin todavía fecha definida para una nueva reunión. La modificación del periodo de cómputo para calcular las nuevas prestaciones sigue siendo el principal escollo entre las partes y con el resto de partidos políticos. Sobre este punto Álvarez ha afirmado que las conversaciones siguen su curso y que sus líneas rojas siguen siendo las mismas, tal como ya desgranó en una reciente entrevista en EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. En este sentido, la rebaja del tiempo mínimo cotizado en la recta final de la carrera profesional para poder acceder a una pensión contributiva es una de ellas. Actualmente un trabajador debe haber cotizado los últimos 15 años de su vida laboral de manera ininterrumpida para poder retirarse con una prestación contributiva y desde UGT quieren bajar dicha cifra de corte a 12 o 13 años. Doblar el presupuesto de la Inspección "Hay que doblar la dotación económica para la Inspección de Trabajo", ha demandado el secretario general de la UGT. La 'policía laboral' cuenta actualmente con 2.005 inspectores y subinspectores, según los últimos datos disponibles del propio cuerpo, que deben controlar a una población de trabajadora de 20,2 millones de personas. Es decir, tocan a más de 10.000 trabajadores por agente. Con una carga normativa al alza, dado que tienen que controlar el cumplimiento de la nueva reforma laboral, los planes de igualdad o el registro de jornada, entre otros. Más recursos para la Inspección también con el fin contener el alza de la siniestralidad laboral. Entre enero y octubre del 2022, últimos datos disponibles, en España murieron 688 personas en accidentes laborales, un 17% más que hace un año. "No solo es necesario sorprenderse, condenar y lamentarse, sino que hay que hacer algo más", le ha reprochado el líder sindical al Ejecutivo.