Con el año 2023 ya en marcha, muchas son las personas que comenzaron a actuar para cumplir sus objetivos. Mientras algunos alicantinos optan por formarse para conseguir un nuevo empleo, otros deciden aprender para ayudar a quienes desean comenzar a trabajar.

Si te apasiona la formación, no puedes perderte el curso gratis "Docencia de formación para el empleo", impartido por la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA).

Cursos gratis en Alicante con FEMPA

Los centros de formación tienen dificultades para encontrar profesores. Seguramente tú mismo cumplas el perfil para impartir cursos y ni lo sepas.

Lo primero que queremos que entiendas es que, una vez superada la formación, estarás en condiciones de ser docente de aquello en lo que llevas años trabajando. Y, de este modo, compartirás tu experiencia y conocimientos para construir nuevos profesionales.

El curso gratis que te explicaremos a continuación te acreditará oficialmente para ser formador y tutor online. De esta manera, podrás adquirir un nuevo rol y nuevas competencias profesionales para ampliar aún más tus posibilidades laborales.

Si bien el mundo de la formación no es para todos, no puedes dejar perder la oportunidad de ayudar a otros a conseguir empleo. Y, si no es para ti, puedes optar por los otros 14 cursos gratis que ofrece FEMPA en Alicante.

Docencia de formación para el empleo

Además de los cursos gratuitos en los que podrás formarte en ámbitos como transporte, instalación, automoción y electricidad, en FEMPA tendrás la posibilidad de adquirir las herramientas para trabajar como docente. El curso Docencia de formación para el empleo comienza en pocas semanas y puedes apuntarte a cualquiera de sus tres ediciones, cuyas fechas de inicio son:

El curso, dirigido a trabajadores ocupados de cualquier sector, tiene la ventaja de tener un horario compatible con el mundo laboral, por lo que no te verás obligado a dejar de lado tu actividad profesional actual.

La persona que supere esta formación estará capacitada para desarrollarse como docente de formación no reglada. Es decir, podrá impartir formación profesional para el Empleo (FPE), formación bonificada, formación de carácter privado y formación para el empleo, además de certificados de profesionalidad. En este sentido, también incluye la formación requerida para trabajar impartiendo y/o tutorizando cursos en la modalidad de teleformación.

Otro de los puntos a resaltar de este curso gratis en Alicante es que el Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo es un requisito obligatorio para trabajar como profesor de certificados de profesionalidad. Dicha certificación tiene validez tanto en el ámbito público como en el privado.

Objetivos del curso gratis en Alicante sobre docencia

La educación juega un rol clave en la sociedad. Sin formadores cualificados, las personas no podrían desarrollar una vida en comunidad. Son muchas más las razones por las cuales este curso es tan importante, cuyo principal objetivo es el de programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas que conlleven a la formación profesional para el empleo.

Para cumplir con tal propósito, aprenderás a utilizar técnicas, estrategias, recursos y materiales didácticos acordes al tipo de curso que vayas a impartir. En definitiva, se prepara a los alumnos para que sean los formadores del futuro. Y, en este sentido, se promueve permanentemente la calidad de la formación y la actualización didáctica.

Requisitos para apuntarse a los cursos gratis de FEMPA

Ahora que ya sabes todo lo que puede ofrecerte esta formación, pasemos a analizar los requisitos necesarios. Para poder acceder a este curso gratuito en la Federación de Empresarios del Metal de Alicante (FEMPA), financiados por Labora, el servicio de empleo y formación de la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Educación, es necesario que tengas el requisito de acceso (Bachiller, FPII, BUP…). Además debes ser trabajador en activo o autónomo.

Consulta más información, así como condiciones y requisitos, en la web oficial de FEMPA, donde se imparten todas estas formaciones.

Localización de FEMPA Alicante

Más información

Teléfono: 965 150 300

Mail: fempa@fempa.es