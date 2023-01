Contra la intuición de los consumidores y el discurso difundido por redes sociales, las grandes cadenas de distribución no subieron el precio de sus productos días antes de que entrara en vigor la obligación de reducirlo. Así lo ha asegurado este jueves la organización de consumidores Facua, que ha confesado que llevó a cabo un primer análisis de precios el mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que bajaría el IVA de determinados productos alimentarios a partir del 1 de enero. La comparación de aquellos datos con los que se recabaron luego a principios de enero no dan lugar a dudas: solo 2 supermercados subieron preventivamente el precio de 12 productos en total.

"Bien porque no quisieron hacer trampas, bien porque no les dio tiempo, las cadenas no aplicaron subidas de precio salvo algunas excepciones", ha planteado el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. En cualquier caso, ha insistido, no es generalizado. "No podemos plantear que las grandes cadenas inflaron el precio justo antes de la medida", ha atajado en respuesta a preguntas y comentarios de socios de la entidad.

Las excepciones son Hipercor y Carrefour. La primera subió el precio de 6 muestras de legumbres marca El Corte Inglés, y la segunda, de 6 tipos de frutas y verduras. En estos 12 casos, Facua ha identificado que la rebaja del IVA se aplicó sobre el precio más caro. En cambio, el organismo detectó otros varios productos que se habían encarecido justo esa semana previa a terminar el año, pero son incrementos que relacionan más con la Nochevieja, pues la rebaja del IVA obligatoria con el cambio de año se aplicó sobre el precio original, es decir, el más bajo.

Nueva denuncia

Independientemente de esta concesión, la entidad había convocado a los medios de comunicación para denunciar que se habían detectado más incumplimientos en la rebaja del IVA. El secretario general de Facua, que anunció la semana pasada una denuncia a siete cadenas por tener alimentos al mismo precio de venta que a 31 de diciembre, ha asegurado este jueves que la mayoría ha corregido la situación, pero que pese a eso, siguen teniendo rebajas mal aplicadas en alimentos que no se hicieron públicos entonces.

"Cuando difundimos públicamente las irregularidades, se corrigen en todos los casos, pero lo que no está difundido no está corregido en ningún caso", ha denunciado Sánchez. Los señalados en esta segunda denuncia son Carrefour, Alcampo, Hipercor y Dia, que tienen 11 productos de alimentación sin la rebaja del IVA.

El secretario general de Facua ha aprovechado para recordar, dado el número de pequeños establecimientos que aseguran que no bajan el precio porque sus proveedores se los venden más caros, que estos precios tienen que estar congelados mínimo 4 meses, y que ninguna parte de la cadena puede hincharlo, a no ser que demuestre un incremento de los costes.