La elevada inflación que azota a todo el continente desde el estallido de la guerra de Ucrania empieza a cobrarse sus primeras víctimas entre los exportadores alicantinos. Mientras sectores como el calzado o el textil miran con inquietud la reducción de la renta disponible que ha supuesto para las familias de todo el continente el aumento de la factura energética, los agricultores y, en concreto, los productores de cultivos ecológicos ya sufren con toda crudeza sus consecuencias.

En concreto, según los datos facilitados por el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, en los últimos meses la demanda de naranjas y limones ecológicos ha caído más de un 25% en los principales mercados europeos –sobre todo en Alemania, el mayor consumidor de estos productos-, mientras que la de almendra certificada se ha desplomado más de un 50%. Un descenso que también ha arrastrado a la baja los precios, hasta el punto de que en este último cultivo "ni siquiera existe cotización en el mercado en estos momentos".

Tanto es así, que muchos agricultores de la provincia se están viendo abocados a vender sus cosechas ecológicas para el mercado tradicional, para evitar que la fruta se pierda, aunque esto suponga asumir pérdidas. "La semana pasada tuve que cortar 70.000 kilos de limón", señala Andreu, que vive en sus propias carnes el problema.

Una situación que supone todo un revés para numerosos agricultores, que habían encontrado en la producción ecológica un importante nicho de mercado, lo que ha disparado la superficie dedicada a este tipo de cultivos en los últimos años. En concreto, según el último informe del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad, la provincia contaba en 2021 con 38.134 hectáreas certificadas, frente a las 11.939 que existían en 2009. Un proceso para el que se tarda tres años y que exige el cumplimiento de una estricta normativa.

Más costes

"En términos generales, los costes de producción suponen prácticamente el doble que en un cultivo tradicional, ya que no pueden utilizarse fertilizantes químicos ni otros tipo de productos, lo que reduce considerablemente el rendimiento", señala el presidente de Asaja, que también señala la mayor necesidad de mano de obra.

Sin embargo, hasta ahora el esfuerzo se veía compensado por el mayor precio que alcanzaban las cosechas, ya que los consumidores de productos ecológicos están dispuestos a asumir este sobrecoste a cambio de mantener su conciencia medioambiental. El problema ha llegado cuando la inflación ha puesto en jaque los presupuestos de muchas familias, sobre todo por la subida del gas. "Se está hablando de que la factura media de luz y calefacción de una familia alemana se ha disparado a 600 euros, y la gente ha optado por reducir otros gastos y sacrificar sus gustos", apunta el dirigente agrario.

En el caso del limón, los precios del producto ecológico que se paga al agricultor suelen rondar entre los 70 y los 80 céntimos, pero con la falta de demanda ahora se han situado al mismo nivel que el limón convencional, unos 40 céntimos, con lo que no se cubren costes. Aún así, muchos agricultores están optando por cortar la fruta y destinarla al mercado tradicional ante la posibilidad de que se quedara en los árboles.

Aún peor es la situación de la almendra, según Andreu. "Ahora mismo no hay nadie comprando almendra ecológica. Los distribuidores la compraron a un precio excesivo en agosto y no ha tenido salida, y mientras que no se vacíen los almacenes, no habrá nuevos pedidos", asegura.

Industria

La mala situación del sector la certifican también desde la industria especializada, como la villenense Biocomercio, que se dedica a la comercialización de frutos secos y derivados, entre los que tiene un papel fundamental la almendra. Según el gerente de la compañía, Federico Samper, la demanda ha caído más de un 30% de media en todos los mercados europeos, a los que destina la inmensa mayoría de su producción. Y es que, mientras en España el consumo medio de productos ecológicos apenas alcanza los 60 euros por persona, en los países centroeuropeos ya copan entre el 20% y el 30% de la distribución, según Samper, que lamenta que la inflación se esté llevando por delante "el trabajo de 20 años para crear un mercado".

En su caso, además, se ve atrapado entre el descenso de la demanda y los acuerdos que mantiene con los productores locales a los que compra la almendra, a los que asegura que no puede bajar los precios sin más, en un momento en que también sufren un importante incremento de sus costes.

De esta forma, tanto agricultores, como la industria especializada cruzan ahora los dedos y se preparan para aguantar el chaparrón con la esperanza de que la inflación empiece a controlarse y la demanda pueda reactivarse.