El nuevo impuesto a los envases plásticos no reutilizables va a tener un impacto más que significativo sobre las empresas que se dedican a la fabricación. Así lo denuncian desde la Foia de Castalla, comarca que concentra la mayor parte de este sector a nivel provincial, sobre la base de que la entrada en vigor de esta normativa ya está incrementando los costes de las empresas en materia de gestión, al tiempo que reduce su competitividad. Y es que el principal temor existente entre los fabricantes reside en la más que previsible pérdida de clientes, que podrían decantarse por envases elaborados con otros materiales y que no estén sometidos a esta nueva carga impositiva. La industria también denuncia las dificultades técnicas y administrativas que están encontrando para aplicar la normativa.

Fue el pasado 1 de enero cuando empezó a aplicarse esta nueva tasa, que grava con 0,45 euros el kilo de plástico no reciclado que se utilice en la fabricación de envases no reutilizables. Y ello a pesar de las solicitudes de moratoria lanzadas desde la Asociación Española de Industriales de Plásticos (Anaip), al considerar que no es el mejor momento por la actual situación de la inflación, y también porque su aplicación es sumamente compleja. La patronal, además, se queja de que España es el único país de la Unión Europea que ha decidido implantar este impuesto, lo que, critica, supone un agravio comparativo.

La Foia de Castalla es el epicentro en la provincia de Alicante del sector del plástico, con unas 300 empresas dedicadas a esta actividad. Según señala el director de la asociación comarcal de empresarios (Ibiae), Héctor Torrente, la medida ya está teniendo consecuencias negativas en materia de costes, toda vez que las compañías han tenido que reforzar sus estructuras administrativas para aplicar el impuesto, pese a las numerosas dudas y trabas que siguen existiendo. "Resulta muy difícil -explica- determinar con exactitud la composición exacta de los plásticos y, además, obliga a las empresas a realizar una trazabilidad que no siempre es sencilla". Torrente, además, subraya que se están penalizando fiscalmente los plásticos no reutilizables cuando, en la actualidad, no se fabrica el suficiente plástico reciclado para poder atender toda la demanda existente".

Con todo, uno de los elementos de mayor preocupación para el sector es la pérdida de competitividad. Según el director de Ibiae, "existe un riesgo más que real de pérdida de clientes, porque podrían acabar decantándose por envases elaborados con otros materiales, como es el cartón".

Una opinión muy similar tienen en la empresa ITC Packaging, de Ibi, desde donde resaltan que actualmente trabajan con materiales reciclados, biobasados y compostables, aunque, añaden, su disponibilidad es baja y el precio alto. Además, subrayan que el impuesto tiene una intencionalidad recaudatoria y que, por su propia naturaleza, se prevé que sea repercutido a toda la cadena. En este sentido, consideran que este tipo de políticas tendrían más efectividad si se aplicaran a todos los materiales con los que se fabrican envases y si la recaudación se destinara a mejorar los actuales sistemas de gestión y tratamiento de todos los residuos.