Sigue el enfrentamiento entre las concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el Consell a cuenta de la inminente reversión del servicio. El anuncio de las empresas de que no van a dar citas más allá del 25 de febrero ha encontrado la réplica de la Conselleria de Economía, que ha dado a conocer una resolución por medio de la cual se les obliga a concertar inspecciones hasta el 30 de junio. Mientras desde el departamento autonómico se esgrime que el objetivo es mantener la normalidad en la prestación del servicio, las concesionarias, que tienen recurrida la orden, argumentan que no pueden dar citas para unas inspecciones que ya correrán a cargo de la Administración pública y que, por tanto, no pueden garantizar.

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) denunciaba el pasado miércoles, a través de un comunicado, la situación de «caos» que, asegura, se va a adueñar del servicio ante el fin de unas concesiones que, en algunos casos, finalizan el 25 de febrero, y en otros, el 3 de marzo. En el mismo escrito se anunciaba que van a dejar de dar citas a partir del 25 de febrero, aseverando que resulta «inviable» que a partir de ese momento se preste el servicio, al considerar que la Administración no está capacitada para asumir la gestión. Pues bien, la Conselleria de Economía ha salido al paso de esta afirmación, dando a conocer una resolución firmada el pasado 16 de diciembre por el conseller de Economía, Rafael Climent, en la que se indica que las concesionarias deberán asegurar que cada estación de ITV continúe concertando citas telefónicas o a través de página web hasta el 30 de junio de 2023. En la misma orden se indica que el incumplimiento de esta cuestión podría dar a lugar la intervención inmediata del servicio, de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas que rige la concesión. El director de la sociedad pública de las ITV, Josep Antoni Albert, entidad dependiente de la Conselleria de Economía que se encargará de la gestión del servicio, explica que lo que se pretende con esta orden es que continúe prestándose con la máxima normalidad tras la reversión. Según sus palabras, «las concesionarias tienen la obligación de seguir dando citas hasta junio, y en caso contrario se exponen a consecuencias legales. Nuestra intención, desde el principio, ha sido la de llevar a cabo una transición tranquila y ordenada, pero lo cierto es que no estamos encontrando colaboración». Las concesionarias de ITV de la Comunidad anuncian que dejarán de dar citas el 25 de febrero De hecho, explica Albert, «les hemos tenido que remitir un nuevo requerimiento para que nos faciliten información respecto a las plantillas de trabajadores que vamos a asumir, porque, de momento, no la están facilitando». Por su parte, el presidente de Aecova-ITV, Alejandro Pastor, señala que «no podemos arriesgarnos a dar citas más allá de la fecha en la que finalizan nuestras concesiones, porque nos resulta imposible garantizar que el servicio se vaya a prestar». Es por ello, añade, por lo que han recurrido la resolución emitida por la Conselleria de Economía. Las empresas, además, siguen reclamando una nueva prórroga con la finalidad, subraya Pastor, de que se den las condiciones «para una transición tranquila».