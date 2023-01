Fundesem deberá esperar un poco más para saber si el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) se suma al convenio de acreedores planteado por el centro formativo para superar la situación concursal en que se encuentra. Una decisión clave ya que el organismo dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible es el titular de la mayor parte de la deuda que arrastra la escuela de negocios y, por tanto, su rechazo llevaría a liquidar la fundación que la rige.

Estaba previsto que el debate se produjera durante el consejo que el Ivace había convocado para este lunes, pero finalmente se ha optado por retrasarlo para dar más tiempo a los miembros de este órgano para estudiar con más detenimiento la propuesta. Algo que también es posible gracias a que el juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante decidió prorrogar un mes el plazo establecido para conseguir la adhesión de la mayoría de los acreedores.

Como ya es conocido, la propuesta planteada por los responsables de Fundesem y avalada por el administrador concursal pasa por la alianza de la escuela de negocios con la Universidad Europea de València, que está dispuesta a aportar 1,5 millones a fondo perdido, con los que se haría frente al 55% de la deuda pendiente, que asciende a unos 2,7 millones de euros. De ellos, hasta 1,6 millones son con el Ivace, por los alquileres retrasados de la sede que ocupa y que es de titularidad del organismo autonómico. Sobre el resto de la deuda se aplicaría una quita.

A cambio, la Universidad Europea utilizaría la sede de Fundesem para impartir hasta cuatro grados del ámbito sociosanitario, en lo que supondría su desembarco en Alicante, y asumiría el control de la gestión de la escuela de negocios, que mantendría la impartición másteres y formación empresarial a la carta. El centro universitario abonaría también alrededor de 400.000 euros anuales por este uso de las instalaciones y otros conceptos.

La decisión no es sencilla, ya que desde la Administración autonómica no acaban de ver con buenos ojos esta cesión del inmueble a una universidad privada, pero, por otro lado, el rechazo de la propuestas supondría que no se recuperaría prácticamente nada de la deuda pendiente y, además, podría llevar a que el Ayuntamiento de Alicante reclamara el edificio, ya que se construyó sobre una parcela municipal, mediante un convenio específico para la creación de Fundesem.

A esto hay que sumar el interés de la Cámara de Comercio de Alicante por hacerse con las instalaciones para impulsar su propia escuela de negocios. Un interés que este mismo lunes la institución cameral ha oficializado con la presentación de una propuesta por registro al Ivace, según ha confirmado su presidente, Carlos Baño, que también forma parte del consejo del Ivace.

La intención de la Cámara sería utilizar el edificio para crear una escuela de negocios "que recuperaría el espíritu original de Fundesem, de una formación al servicio del empresariado de la provincia", según ha señalado Baño. Además, también se impartiría Formación Profesional y los programas del Plan de Garantía Juvenil que gestiona la institución, según ha explicado el empresario, que no ha querido detallar más esta propuesta.

En cualquier caso, la toma en consideración del planteamiento de la Cámara deberá esperar a que el Ivace decida si acepta o no la propuesta de convenio de acreedores. Solo en caso de rechazarla y que Fundesem fuera a liquidación, se podría tomar en consideración.